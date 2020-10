La Maison Levasseur, une approche exigeante

Installés à Quevauvillers depuis juin dernier, Claire et Antonin Levasseur ont entrepris de moderniser les codes de la boulangerie et de la pâtisserie. Privilégiant les produits locaux et de saison, le duo mise sur une offre différente et de qualité au cœur de la ruralité.

« Nous sommes des épicuriens dans l’âme », sourit Claire Levasseur. Après une formation au lycée hôtelier du Touquet, le couple décide de se « faire les dents » dans des établissements réputés à la montagne l’hiver et dans le sud l’été. « Nous voulions voir différentes méthodes de travail et de management, explique-t-elle avant de poursuivre : Pour gagner encore en expérience et améliorer notre anglais nous avons ensuite travaillé sur l’île de Jersey. Antonin était en poste dans un restaurant gastronomique et moi en charge de la réception d’un hôtel 5 étoiles. » En 2017, le duo décide finalement de rentrer en France et de s’installer à Amiens. Claire Levasseur devient responsable des ventes de la nouvelle boulangerie Maxime, et Antonin Levasseur, responsable de production de la même enseigne. Une corde supplémentaire à leur arc qui leur permet de crédibiliser un peu plus leur objectif suivant : ouvrir leur propre boulangerie.

Une stratégie construite

« Au départ nous avions envie de nous installer à Amiens, mais les fonds de commerce que nous avons visités ne correspondaient pas à nos attentes », se souvient Antonin Levasseur. Le couple tombe alors sur une annonce à Quevauvillers. « Nous avons beaucoup hésité en voyant la boutique qui était très vieillotte, mais en découvrant le laboratoire, nous nous sommes projetés beaucoup plus facilement. L’espace était intéressant les machines nous permettaient de débuter convenablement », poursuit-il. La situation géographique du village achève de les convaincre et en juin dernier ils ouvrent une boulangerie-pâtisserie entièrement rénovée. Pour les accompagner dans cette aventure, Claire et Antonin Levasseur ont recruté cinq collaborateurs, dont des apprentis.

Miser sur la qualité

Ayant une approche contemporaine de leur métier, les deux entrepreneurs ont imaginé une gamme alliant tradition et modernité, aussi bien en boulangerie qu’en pâtisserie. « Nous proposons évidemment de la baguette mais nous privilégions des pains différents », explique Claire Levasseur qui demande à chaque client la teneur de son repas pour mieux sélectionner le pain adapté. « Nous proposons des produits que nous aimons consommer. Ce n’est pas parce que nous sommes dans un village rural que l’on ne peut pas avoir accès à des choses qui sortent de l’ordinaire », pointe-t-elle. Côté pâtisserie, Antonin Levasseur revisite les grands classiques à l’aide de fruits exotiques ou de textures différentes tout en incluant quelques créations. « C’est une vraie passion pour moi, je m’épanouis pleinement dans la pâtisserie », confie-t-il. Des recettes élaborées à partir de produits locaux et de saison. Un impératif pour le duo qui a pu compter sur un solide bouche à oreille.