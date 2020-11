Une agence bien carrossée

L’agence Allianz Levasseur d’Hautefeuille, située en plein centre-ville d’Amiens, propose désormais un produit d’assurance spécifique pour les véhicules de collection et de prestige. Une initiative de Christophe d’Hautefeuille, nouvellement titularisé en tant qu’agent Allianz et de Baptiste Beaugrand, passionné de voitures anciennes et consultant.

Après huit années en tant que chargé de clientèle auprès de l’agent général d’assurance Philippe Levasseur, au sein de l’agence Allianz Amiens Centre, Christophe d’Hautefeuille a été titularisé en décembre dernier. Le voici devenu à son tour agent général d’assurance. Une recrue bien venue pour s’occuper des 3 200 clients, dont 40% de chefs d’entreprise répartis dans toute la métropole amiénoise et dans tous les secteurs d’activité : industrie, commerce ou services. « Nous avons même quelques clients plus loin comme en Corse ou en Bretagne. Je suis ravi de participer au développement de notre agence et au déploiement de la marque Allianz. En plus de nos assurances traditionnelles pour l’habitation, les biens, la santé, la prévoyance, la famille, les loisirs ou encore la retraite et l’épargne Philippe Levasseur a aussi réussi à développer un produit de niche pour la clientèle du milieu équin autour des chevaux et de leurs propriétaires. De mon côté, je souhaitais aussi proposer un produit bien spécifique sur un sujet qui m’attire depuis tout petit, celui des véhicules de collection et de prestige », explique Christophe d’Hautefeuille bien motivé à conserver le porte-feuille actuel de clientèle mais aussi à le faire grandir. Ainsi, guidé par ce nouvel axe de développement et pour constituer au mieux son offre Rétro Mobile, il s’est rapproché de Baptiste Beaugrand, actuellement consultant dans le domaine des ventes aux enchères de voitures de collection.

Un duo passionné

Les deux Amiénois, qui se connaissent depuis l’enfance, ont donc eu l’idée de ce produit qui est souvent un point de départ à la prise d’autres contrats. « Les clients auto ont souvent besoin aussi d’une assurance habitation ou entreprise. Notre produit auto Rétro se décline pour les voitures de collection qui ont plus de quinze ans à usage de loisir et les automobiles prestige avec lesquelles cette clientèle peut aller au travail. Ensuite, pour les assurer, tout est une question de nombre de chevaux fiscaux, de rareté de produits, entre autres critères », souligne Baptiste Beaugrand, fondateur de Car Entraid et de la Traversée d’Amiens.

Réussir à instaurer une relation de confiance dans le milieu des propriétaires de belles mécaniques est un objectif que ce duo de passionnés s’est fixé. « Il faut être très professionnel et à l’écoute dans une relation très personnalisée. C’est du sur mesure pour chaque personne. C’est en cela que l’on se complète très bien avec Baptiste. Lui est très compétent sur la technique, la mécanique automobile. En tant que grand connaisseur, il sait vite briser la glace avec les détenteurs de ces véhicules, quel que soit leur milieu. Qu’il soit propriétaire d’une Lamborghini à plusieurs millions d’euros ou d’une Citroën BX à 500 euros », assure Christophe d’Hautefeuille, qui lui est l’expert en assurance, diplômé d’un master. Déjà de nombreux contrats ont été souscrits pour ce produit bien carrossé.