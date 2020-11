Villes de France : Caroline Cayeux réélue présidente

Les adhérents de l’association Villes de France – qui regroupe les villes de 10 000 à 100 000 habitants et leurs intercommunalités – ont réélu Caroline Cayeux à la présidence et 43% du Conseil d’administration, le 8 octobre dernier.

Cette Assemblée générale a été l’occasion d’évoquer l’engagement de cette association. Elle a rappelé sa mobilisation notamment lors du confinement et du déconfinement en plaidant « pour une stratégie nationale avec une souplesse territoriale articulée autour du couple maire/ préfet mais aussi en formulant des propositions concrètes sur le plan de relance et lors du Ségur de la santé. » L’actualité a également été au cœur des débats, donnant la suite des actions de l’association Villes de France. Cette dernière souhaiterait notamment être reçue par le Premier ministre afin « de faire un point de situation et clarifier la méthode de concertation avec les élus locaux ». L’association revient également sur le projet de Loi de finances 2021 et appelle « à un déploiement territorialisé des mesures mais émet des réserves concernant la baisse des impôts de production », tout en demandant une explication claire quant à la question de la compensation. « Les villes moyennes, possédant souvent un tissu industriel important, seraient directement impactées par une baisse de la dynamique fiscale », explique l’association. Représentant plus de 300 collectivités locales, Villes de France, à l’issue de son Assemblée générale, a créé trois groupes de travail supplémentaires (transition écologique, santé, sécurité et prévention de la délinquance) qui complètent le fonctionnement collégial de l’association, « sa véritable force ». « C’est dans un esprit d’intelligence collective que je souhaite poursuivre cette mission. J’ai besoin de toutes les énergies, de toutes les expériences pour défendre nos territoires. Je crois que la force de notre association réside justement dans son esprit constructif trans-partisan. Avec une équipe renouvelée et féminisée, nous allons poursuivre et amplifier notre action », a affirmé Caroline Cayeux.

Quatre vice-Présidents élus :

• Stéphanie Guiraud-Chaumeil (maire d’Albi et présidente de la CA de l’Albigeois).

• Frédérique Macarez (maire de Saint-Quentin et présidente de la CA du Saint-Quentinois)

• David Marti (Maire du Creusot et président de la CU Creusot Montceau).

• Jean-Marc Vayssouze-Faure (maire de Cahors et président du CA du Grand Cahors).