F.K Consulting accompagne les entreprises à chaque étape clé

Après toute une carrière dans le secteur bancaire au service des particuliers et des entreprises, Fabrice Klein a décidé de lancer son entreprise de consulting pour accompagner les acteurs économiques dans leur développement et leurs projets.

« J’ai toujours été passionné par mon métier » s’enthousiasme Fabrice Klein. Après des débuts à Amiens, dans les années 80, au sein du Crédit Lyonnais au service des particuliers, le banquier découvre le marché des professionnels. Un secteur qui le conduira à occuper des postes à responsabilités à Lens et Tourcoing, avant de revenir à Amiens, au début des années 2000, avec un nouveau défi : diriger un centre d’affaires dédié aux entreprises pour le compte du Crédit Mutuel. Une décennie plus tard, Fabrice Klein accepte un poste dans l’Oise, toujours au service des acteurs économiques. « À 59 ans, j’avais envie d’autre chose, de tenter de nouvelles expériences. Toute ma vie, j’ai eu l’esprit d’entreprendre, j’ai donc décidé de sauter le pas en juillet dernier », explique-t-il.

En s’appuyant sur son expertise du secteur bancaire, des entreprises et agricole, Fabrice Klein a bâti une offre globale qui vient accompagner chaque étape clé de la vie d’un entrepreneur, de la création d’activité à la transmission, en passant par les difficultés économiques. « J’ai une longue expérience de ces sujets, je peux apporter un œil neuf et neutre à des professionnels qui manquent de temps et de recul », souligne celui-ci qui a mûri patiemment ce projet. « Il faut savoir être à l’écoute des chefs d’entreprise, démêler les fils, faire émerger des problématiques qu’ils avaient sous-estimées ou miser sur de nouveaux projets. Pour cela, il faut privilégier les relations humaines », poursuit Fabrice Klein. Le consultant a vocation à porter un regard global lors de son intervention, à regarder tous les postes et à s’intéresser à tous les sujets. Une hauteur de vue qui peut rassurer un porteur de projet ou permettre à un chef d’entreprise de s’interroger sur sa stratégie. « Il faut savoir préparer les choses. Une transmission, par exemple, se prépare au moins cinq ans avant. C’est un processus long, qui demande une réflexion profonde », note-t-il.

Au service du territoire

Après avoir sillonné les Hauts-de-France pendant toute sa carrière professionnelle, Fabrice Klein souhaite aujourd’hui resserrer sa zone d’action autour des TPE et PME de territoires bien précis. « Je peux intervenir sur tout le département de la Somme, le Saint-Quentinois et le Beauvaisis, ce sont des secteurs que je connais », pointe-t-il. Il compte également mobiliser son réseau au profit de ses clients. Qu’il s’agisse de rechercher des partenaires financiers, de la mise en relation, de l’implantation de bureaux ou de projets immobiliers, Fabrice Klein se veut polyvalent : « Je veux être un facilitateur. »