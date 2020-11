Des assureurs ont joué le jeu

Selon l’UFC-Que Choisir, les économies réalisées par les assureurs automobiles durant le premier confinement auraient été de l’ordre de 2,2 milliards d’euros de cotisation. Les déplacements auraient baissé de 83% et les accidents de 91% ! L’UFC-Que choisir avait demandé à l’époque au ministre de l’Économie et des finances « d’imposer aux assureurs automobiles de rétrocéder 2,2 milliards d’euros, par une baisse des primes permettant de conforter le budget des ménages ».

Très vite, la MAIF a proposé de rembourser 30 euros à ses sociétaires, soit 100 millions d’euros d’économies estimées, lesquels avaient la possibilité de les reverser sous forme de don à une association caritative (Institut Pasteur, fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France ou Secours populaire français) :

« Au début du confinement, l’annonce de la mesure Solidarité Covid-19 de la MAIF a reçu un accueil très positif de la part de nos sociétaires, indique l’assureur sur son site Internet. Ils sont plus de 62% à avoir exprimé leur choix entre un remboursement de 30 euros par véhicule assuré au titre du contrat auto, ou l’attribution de cette somme à l’un des trois organismes en première ligne de la crise sanitaire et économique. »

La GMF aussi a très vite réagi en remboursant 40 euros à ses assurés auto et moto sur leurs cotisations : « En cette période inédite nous l’avons vu, la solidarité est essentielle. C’est pourquoi nous tenons à agir de façon très concrète pour vous remercier de votre fidélité et vous soutenir », avait écrit la GMF à ses sociétaires. Pouvaient bénéficier de ce geste les assurés auto ou moto disposant, au 30 mars, d’un contrat tous risques d’un bonus/malus à 0,50 et d’une cotisation annuelle supérieure à 40 euros.

Baisse puis augmentation

Dernier exemple, Groupama Paris Val de Loire a aussi envoyé un courrier à des clients sociétaires informant d’un remboursement de 20 euros par véhicule assuré : « Durant la période de confinement liée à la crise sanitaire, l’usage des véhicules a été restreint et nous avons constaté une baisse ponctuelle des sinistres automobiles, indique dans la lettre, Éric Gelpe, directeur général Groupama Paris Val de Loire. Depuis la fin du confinement, il apparait une sensible augmentation des sinistres et des couts de réparation. Malgré cette situation, Groupama Paris Val de Loire a décidé de vous rembourser une part de la cotisation annuelle versée au titre de votre assurance automobile. »

Qu’en sera t-il pour ce deuxième confinement ? Réponse dans les prochaine semaines…