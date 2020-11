Beauvaisis : une liste des restaurateurs pour la vente à emporter

À Beauvais et dans le Beauvaisis, plusieurs d’entre eux proposent des plats à emporter, le midi et le soir, sept jours sur sept, voire un service de livraison pour certains. La Communauté de communes du Beauvaisis à mis en ligne une liste, à retrouver sur le site de la collectivité. Quant aux restaurateurs et brasseurs souhaitant être ajoutés à cette liste, il sont invités à adresser un mail à l’adresse suivante: officeducommerce@beauvais.fr. Une liste qui permet de connaître les restaurateurs et les patrons de brasserie qui continuent leur activité à emporter durant ce deuxième confinement.