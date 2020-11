420 000 euros pour accompagner les structures d’intérêt général

« De nombreuses structures locales d’intérêt général ont fait preuve d’un engagement remarquable en faveur des personnes fragilisées – personnes âgées, handicapées, en situation de précarité… – ou pour la recherche médicale. En parallèle de l’accompagnement de ses clients et sociétaires, il apparaissait donc naturel pour le Crédit Mutuel Nord Europe de s’engager toujours davantage pour son territoire », explique Olivier Oger, président du Crédit Mutuel Nord Europe. La structure euro-régionale a lancé, dès le mois de mai, un fonds de soutien doté de 600 000 euros. 180 000 euros ont été remis à l’Institut Pasteur de Lille et 420 000 euros ont bénéficié à plus de 300 structures des Hauts-de-France, « qu’elles soient clientes ou non » du groupe bancaire qui compte 4 116 collaborateurs et 1,7 million de clients régionaux.

Identifier les projets

Afin d’identifier les associations et structures d’intérêt général – instituts de recherche, banques alimentaires, associations d’aidants…. – éligibles à recevoir une dotation émanant du Fonds de Soutien, le Crédit Mutuel Nord Europe a décidé de faire confiance à ses 141 caisses locales. « Ce sont nos 1 342 clients-sociétaires, élus administrateurs de leur caisse, qui ont collectivement pris la décision d’apporter un soutien financier à telle ou telle structure », souligne Olivier Oger.

« Le prochain appel s’attachera à accélérer des initiatives et projets remarquables ayant émergé de la crise sanitaire »

Autre condition pour bénéficier de ces fonds : qu’ils soient utilisés dans le cadre d’une action ou d’une initiative menée dans le cadre de la crise sanitaire, comme la confection de masques ou pour couvrir des frais de fonctionnement spécifiques, comme l’achat d’équipements de protection pour les aides à domicile.

Une action locale

Les antennes des Restos du Cœur d’Abbeville, de Creil, de Péronne, Roye ou Ham, celles du Secours Populaire de Chambly, Corbie et Creil, mais aussi la Croix-Rouge de Péronne, Ham, Creil, Chantilly et Roye ont par exemple bénéficié du soutien du groupe euro régional. « Parmi les associations locales, on peut citer le Pain Quotidien à Friville-Escarbotin, l’épicerie sociale de Noyon, l’association solidaire L’Aontraide à Laon, l’association Perspectives contre le cancer de Méru ou encore l’association départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Somme d’Abbeville et Corbie », précise le président du Crédit Mutuel Nord Europe. Si cette initiative portée par le groupe euro-régional ne sera pas prolongée à l’issue du deuxième confinement, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe prendra le relais. « Chaque année, la Fondation lance un appel à projets dans le cadre de son axe solidarité. Le prochain appel, qui sera lancé le 1er décembre prochain, s’attachera à accélérer des initiatives et projets remarquables ayant émergé de la crise sanitaire », note Olivier Oger.