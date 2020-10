Retour sur la Foire exposition de Picardie d’automne

La Foire exposition 2020 s’est tenue cette année du 2 au 11 octobre à Mégacité Amiens. Ils étaient en tout 278 exposants à présenter leurs produits sur plus de 20 000 m², à plus de 45 000 visiteurs. De nombreux élus locaux ont fait le déplacement pour visiter la première foire d’automne. Les secteurs habituels étaient bien représentés avec habitat, meubles et décoration mais aussi vins et gastronomie ou beauté, bien-être, mode et loisirs. « Visiter une foire qui ouvre, ce n’est pas le cas partout en France, confiait Christophe Cizeron, Directeur général de GL Events, organisateur de la foire. Merci aux exposants qui nous ont fait confiance et qui ont joué le jeu. Ainsi qu’aux collectivités qui nous accompagnent et nous aide à croire au territoire et à notre mission. » Dans ce contexte sanitaire inédit, la Région Hauts-de-France soutient exceptionnellement la relance des entreprises régionales en prenant en charge les frais d’inscription, la ville et la Métropole d’Amiens avaient elles offert les entrées à partir du lundi 5 octobre.