MaSolutionIT poursuit son développement

PDG des sociétés Olisys et Olihost implantées à Soissons, Nicolas Blasik, aujourd’hui installé à Barcelone, a pour projet de démultiplier les sites et d’exporter l’expérience soissonnaise de MaSolutionIT.

La crise sanitaire a bousculé les habitudes de travail et conduit bon nombre de dirigeants d’entreprises à développer dans l’urgence le travail à distance. Nicolas Blasyk, PDG des sociétés Olisys et Olihost, spécialisées dans les services informatique et l’hébergement, accompagne ses clients dans la mise en place de ces changements : « La partie digitale hébergement a connu une belle croissance, nous avons actuellement beaucoup de projets, nous les réalisons à notre vitesse. Des entreprises qui utilisaient déjà nos services nous ont sollicité dans l’urgence, contraintes et forcées, pour accélérer la transformation digitale, adapter les méthodes de travail, assurer la sécurisation des données dans le cadre de la mise en place du télétravail. Le partage de données entre collègues en télétravail nécessite la mise en place de protocoles. Sur la partie hébergement, nous proposons à nos clients, des PME et des collectivités à 90% basées en région Hauts-de-France, une solution d’hébergement complète. Depuis la période de confinement, nous avons renforcé nos équipes, doublé l’équipe de développement. Nous apportons à nos clients une vision d’ensemble, une solution globale et personnalisée ainsi qu’un accompagnement ».

Des datacenters « de confiance »

Entré comme chef de projet en 2001 dans la société Olisys, qui commercialise du matériel informatique et propose des services autour de son utilisation, l’actuel PDG avait en charge le développement de la partie « centre d’hébergement ». Très rapidement ce passionné d’informatique a eu envie « d’accélérer la transformation ». Dix ans plus tard, il rachète la société Olisys et la fait passer « du stade artisanal de la microinformatique au stade industriel ». Face aux géants mondiaux des hébergeurs, le point fort du site soissonnais sera de créer ses propres datacenters sur place et de « posséder les infrastructures à 100% ». Cet avantage lui permet de gagner la confiance de clients locaux et régionaux : « Les clients savent où se trouvent leurs données ». Côté commercialisation de matériel informatique, le contexte de crise sanitaire et économique n’incite pas les chefs d’entreprises à investir même si le besoin de « travailler différemment » nécessiterait parfois de renouveler le parc informatique, explique Nicolas Blasyk. Le plan de relance gouvernemental mais aussi l’action menée en Région pourraient redynamiser le marché.