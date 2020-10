Le pro du plancher technique

Base Systèmes est une entreprise discrète qui a su faire son nid depuis plus d’une trentaine d’années dans un secteur spécifique, qui ne s’apprend pas à l’école et devenu souvent indispensable pour de nombreuses activités : la pose de planchers techniques. Concrètement, il s’agit de structures métalliques de différentes hauteurs (cela peut aller de 10 cm jusque 1,20 m) installées sur les sols et sur lesquelles des dalles modulaires amovibles reposent. Elles peuvent être amovibles, de différentes duretés, couleurs, pouvant même être en verre ou perforées pour la ventilation… Elles s’enlèvent et se déplacent à loisir grâce à des ventouses.

Pas de droit à l’erreur

« Nous sommes un corps d’état du bâtiment mais de support de toute la partie d’exploitation d’une entreprise, résume Jean-Michel Dollé, le dirigeant. Nous sommes dans un métier où tout droit à l’erreur n’existe pas quant à la solidité de nos ouvrages. Il faut absolument que nos planchers tiennent car dessus sont posés les moyens de production de nos clients, comme par exemple des baies informatiques qui peuvent dépasser la tonne. Dalles et ossatures doivent donc être proportionnées. Nous bénéficions avec les années d’une expérience et d’un savoir faire incontestables. Nous travaillons aussi beaucoup grâce au bouche-à-oreille. »

Ces planchers techniques permettent de pouvoir passer en dessous les fluides : eau, gaz, électricité et surtout le câblage informatique. Tout est accessible, invisible et protégé. Les planchers techniques, résistants aux charges, au feu, aux incidents électriques et servent aussi à refroidir tout ce qui est câbles, peuvent faire de dix à plusieurs centaines de mètres carrés et durer plusieurs semaines. Les clients se trouvent dans toute la France. Les activités sont diverses : centres informatiques, data centers, tertiaire, télécommunications, industrie, milieu hospitalier…

Évolution

L’entreprise compte une douzaine de salariés dont trois au bureau d’études et cinq en installation. Selon les chantiers, réhabilitation et neuf, ces derniers sont épaulés par un réseau d’installateurs agréé et des intérimaires qui installent par exemple la marque de Base Systèmes : Burodal. « Avec les années, la conception des dalles a évolué allant maintenant jusqu’à proposer des matériaux inertes, incombustibles, précise Jean-Michel Dollé. Les teintes de revêtements suivent la décoration. »

Avec la Covid, les contraintes sanitaires de l’entreprise pèsent sur le budget et sur l’avenir : « Nous avons des volumes mais dans les six mois, douze mois, on ne sait pas ce qui nous attend », s’inquiète Jean-Michel Dollé. La pandémie a vraiment des répercussions dans tous les secteurs…