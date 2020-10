Foire exposition de Picardie d’automne : une première !

La Foire exposition 2020 a lieu jusqu’au 11 octobre à Mégacité Amiens. L’occasion, dans un contexte sanitaire inédit, de retrouver plus de 200 exposants sur plusieurs secteurs dont habitat, meubles et décoration mais aussi vins et gastronomie ou encore beauté, bien-être, mode et loisirs.

« Quel plaisir d’inaugurer cette première foire dans une période aussi spéciale pour nous tous. Malgré tout, nous devons continuer à vivre et dans de bonnes conditions. Le protocole sanitaire renforcé que nous avons mis en place était une nécessité, une obligation même. C’est une question de survie à ce jour », introduisait Marc Zeitoun, directeur de Mégacité qui accueille la première foire d’automne. L’an passé, la foire fêtait ses 80 ans. « Les choses depuis ont un peu changé. Nous avons dû réfléchir à comment dépasser la sanction économique, sociale et festive qui tombe sur les professionnels. D’où ce nouveau format bien compris par les exposants qui font preuve d’une grande capacité d’adaptation. » En effet, pour accueillir visiteurs et exposants dans les meilleures conditions, les équipes de Mégacité ont mis en place les mesures et dispositifs adaptés pour apprendre à vivre avec le Covid19, avec port du masque obligatoire, distributeurs de gel hydroalcoolique à l’accueil et aux endroits stratégiques du parcours visiteurs, mais aussi un renforcement du nettoyage avec augmentation des fréquences de désinfection, nettoyage des surfaces communes en contact avec les mains, distanciation physique et gestion des flux. « À noter aussi un tout nouveau parcours intérieur avec allées de circulation et des zones d’échanges proches des stands, via toute signalétique au sol et une gestion des files d’attente à l’entrée principale avec signalétique », complète-t-il.

Des exposants prêts et confiants

En tout, ils sont 278 exposants à présenter leurs produits sur plus de 20 000 m² et à plus de 45 000 visiteurs. Côtés saveurs à déguster ce sont les produits du terroir qui ont la part belle avec les vins, champagnes, charcuteries, fromages et autres spécialités. Citons le champagne Paul Croizy classé Grand Cru à 100%. Il est produit à Ambonnay entre Reims et Châlons-en-Champagne. Côté bien-être et mode, savons, huiles essentielles, vêtements en cuir, bijoux, fauteuils de massage, sacs à main, soins esthétiques, cosmétiques sont représentés. Les exposants sont prêts à accueillir les visiteurs à l’instar de la Savonnerie des Hauts-de-France créée en 2016 et basée à Salouël. « Habituellement c’est en juin avec une bien meilleure météo, cette fois c’est en automne, nous allons voir ce que cela donne, nous sommes confiants. En tout cas, nous avons tout ce qu’il faut, gel et masques. Nous avons aussi nos savons pour hydrater les mains séchées par le gel hydroalcoolique. Nos gammes respectent des valeurs de respect animal et de la nature en général. Nous en proposons deux : l’une sans colorant, sans parfum et aux huiles végétales, l’autre colorée et parfumée », explique Jean-Marc Vasseur, le créateur de la Savonnerie des Hauts-de-France. Pour les élus présents en nombre lors de l’inauguration, le message est clair : « Le mot responsabilité pour les élus n’a jamais eu autant de sens, résumait Alain Gest, président d’Amiens Métropole. Nous souhaitons que les visiteurs viennent pour récompenser tout ce travail d’adaptation des exposants et des organisateurs. »