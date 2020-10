Axeo services à Abbeville

Filiale de La Poste, Axeo Services est aujourd’hui le n°1 des enseignes nationales multiservices avec plus de 210 agences réparties sur l’ensemble du territoire national et plus de 5 300 salariés : « C’est une grande famille », se félicite le couple. Ses équipes interviennent auprès des particuliers en majorité mais aussi des entreprises : « Nous assurons divers nettoyage comme celui des bureaux, locaux commerciaux, cabinets professionnels, salles de sports, ateliers, des sanitaires, des vitres, vitrines, enseignes, vérandas, parkings, présentent Sandrine et Thibaut Morgand. Nous proposons une prestation ménage et désinfection spéciale Covid 19. Nous pouvons shampouiner les moquettes, nettoyer après travaux et fin de chantier, sortir et rentrer les poubelles et containers, créer et entretenir des espaces verts… Par exemple, des agences immobilières nous contactent pour vider une cave ou briquer une maison complète avant une mise en vente. Pour toutes les autres prestations, il suffit de nous appeler ou de nous envoyer un mail. »

Une clientèle variée

Ouverte en début d’année, Axeo services Abbeville compte déjà un grand nombre de clients car ce type d’activités n’était pas présente dans la capitale de la Picardie maritime. Les clients sont des hôtels, des campings, des artisans/commerçants, des TPE/PME, des collectivités locales, des professions libérales, des syndicats de copropriétés, des propriétaires de gites ruraux… L’entreprise rayonne de Mers-les-Bains jusqu’au Touquet en passant par Pont-Remy.

À chaque fois, les devis sont réalisés sur place et sont gratuits : « Dès que c’est accepté nous planifions l’intervention, relate le couple. Il faut compter à partir de 21 euros hors taxes l’heure ponctuelle de nettoyage. Nous intervenons avec tous les produits ménagers bio, des aspirateurs… Nous disposons d’un kit pour la vitrerie nous permettant de monter à plus de 8 mètres de haut. L’heure commence à 23 euros hors taxes. »

Pour le moment, l’agence compte neuf intervenants avec Sandrine et Thibaut Morgand. Les sept salariés sont recrutés à temps partiel mais en CDI : « Nous avons de plus en plus de travail, alors leur nombre d’heure ne fait qu’augmenter. Dès qu’il le faudra, nous recruterons. Pour nous, l’important, c’est que tout le monde s’entende bien. Nous sommes une équipe. »