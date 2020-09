La plate-forme MesVolontés centralise les informations sensibles

Imaginé par Aurélie Drouvin et Clément Egger, ce coffre-fort numérique permet de stocker en ligne toutes les informations sensibles et utiles en cas de décès ou d’incapacité, pour les particuliers, les indépendants et professions libérales.

« L’idée m’est venue il y a un an et demi environ lorsque l’un de mes proches s’est fait cambrioler. Le carnet où il inscrivait toutes ses informations sensibles a disparu », raconte Clément Egger en charge de l’évolution de la plate-forme et de son exploitation. Pendant les premiers jours du confinement, il évoque ce projet en suspens avec Aurélie Drouvin. « En plus du décès, j’ai pensé à l’incapacité, autre cas où l’entourage a besoin d’avoir accès à des comptes bancaires, des mots de passe », ajoute celle qui est à la tête de la commercialisation, de la communication et du marketing de l’outil. Pour donner corps à cet échange, le duo a fait appel à Anthony Boulet, Clément Lange et Ronan Thiebaut, tous trois développeurs.

Possibilités multiples

« Une fois l’idée affinée, nous avons commencé à évoquer l’architecture du site avec les développeurs avec qui l’on a travaillé à distance. Ils ont tout de suite compris l’utilité d’un tel service », souligne Clément Egger. Directives anticipées, organisation des obsèques, inventaire des biens, liste des comptes et contrats, mots de passe donnant accès aux comptes bancaires, à la mutuelle, aux réseaux sociaux, aux impôts… la plate-forme rassemble toutes les données essentielles et utiles en cas de décès mais aussi d’incapacité. « Il est aussi possible de conserver une copie d’un testament olographe et même d’envoyer des messages post-mortem. À la demande de nos utilisateurs, nous avons dernièrement ajouté une partie qui concerne les animaux de compagnie », détaille Aurélie Drouvin. Une ou plusieurs personnes de confiance sont ensuite désignées. Elles seules pourront télécharger l’ensemble des données. « Là encore l’utilisateur est maître de ses choix. Soit il prévient sa ou ses personne(s) de confiance de l’existence de ce compte ou il garde cette information secrète », poursuit-elle.

Un outil sécurisé

Outre le souhait de rendre ce service pratique et fonctionnel avec la pluralité des fonctionnalités, l’équipe de MesVolontés s’est attachée à le rendre le plus sécurisé possible. « C’est un enjeu primordial, nous avons mis en place tout un système de cryptage qui garantit la protection des données confiées. Seuls l’utilisateur et sa personne de confiance ont accès au contenu du coffre-fort numérique », insiste Clément Egger. Côté commercialisation, les créateurs misent sur des partenariats et une communication classique via les réseaux sociaux, la presse ou encore un blog d’informations. « Nous ne sommes pas une start-up, le développement se fera sur un temps long », note Clément Egger. « MesVolontés ne vient pas remplacer le notaire, au contraire, c’est un service complémentaire qui permet de proposer une prestation globale. Cet outil peut aussi être intéressant pour les assureurs », ajoute de son côté Aurélie Drouvin.