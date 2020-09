La Boucherie s’installe à Abbeville

Le restaurant La Boucherie s’est installée à Abbeville, à la place du restaurant Poivre Rouge de la zone commerciale de la Sucrerie, et est géré par Éric Ould Saïd. Selon la direction, la Boucherie possède son propre atelier de découpe et d’affinage « garantissant la traçabilité et la qualité de la viande servie en restaurant ». Les […]

Le restaurant La Boucherie s’est installée à Abbeville, à la place du restaurant Poivre Rouge de la zone commerciale de la Sucrerie, et est géré par Éric Ould Saïd. Selon la direction, la Boucherie possède son propre atelier de découpe et d’affinage « garantissant la traçabilité et la qualité de la viande servie en restaurant ». Les viandes y sont sélectionnées, maturées et conservées « avec la plus grande des exigences afin d’en valoriser chaque morceau », précise-t-elle.