Vitesse de croisière pour Locavrac

« C’est passé à une vitesse. Ce n’est que du positif aussi bien sur le plan économique qu’humain. Nous sommes heureux de travailler en couple. Nous avons trouvé notre rythme de croisière. Nous avons créé deux emplois : un CDD et un contrat d’apprentissage. Nous songeons à prendre un second apprenti. Il y a du travail pour cinq », se félicitent Julie et Guillaume Delgove, les deux co-gérants de Locavrac, à Abbeville.

300 m²

À deux pas du centre-ville, ils ont ouvert en janvier 2018 un magasin de 300 m² dédié aux circuits courts. Aussitôt, le succès a été là. Et ça continue. Au début, c’étaient eux qui démarchaient les fournisseurs. Désormais, ce sont eux qui choisissent ceux avec qui ils collaborent. « Déjà, on goute ou on teste, racontent-ils. Pour les fournisseurs de frais, nous ne voulons pas qu’ils se trouvent à plus de 30 kilomètres d’Abbeville. C’est différent pour les produits avec de longues dates de consommation. Il y a aussi les tarifs. On se demande toujours si on paraît ce prix-là. Après, nous entrons dans le relationnel avec eux. C’est aussi important ».

« Ce qui est fabuleux, c’est le savoir-faire qui vient DE chez nous »

Légumes ou fruits biologiques, issus de l’agriculture conventionnelle, épicerie responsable, vrac (à cause de la Covid-19, les contenants des clients ne peuvent pas encore être utilisés), produits d’entretien respectueux de l’environnement, viande, glaces, bonbons, alcool… le magasin est très complet. Durant la crise, Locavrac a fermé ses portes au public plusieurs semaines mais a mis en place un service de drive : « Il était en projet mais cela s’est fait plus vite que prévu, résume le couple. Il a eu un beau succès. Il y avait une semaine de délai pour venir chercher ses achats. Ça nous a permis de payer toutes nos charges. »

Derniers fournisseurs

Le site Internet du magasin est riche pour le moment d’environ 800 références, soit la moitié de ce qui est proposé sur place. Les clients font leurs achats, choisissent les créneau horaires du mercredi au samedi pour le retrait… Une nouvelle forme de consommation très utilisée des clients : « Encore aujourd’hui, nous avons des clients qui ne veulent pas entrer dans le magasin », souligne le couple.

Parmi les derniers fournisseurs de Locavrac, on répertorie les cavistes Delobel & Fils de Loison-sur-Créquoise, dans le Pas-de-Calais, réputés notamment pour leur perlé de groseille. Il y a aussi le whisky et le gin de la distillerie d’Étienne d’Hautefeuille à Beaucourt-en-Santerre. Boeuf de la Ferme de Saint-Jean à Long, riz au lait, panacotta, beurre, lait de chez Douceur de lait à Éplessier ou encore légumes de Nicolas Leduc et Virginie Delcourt, maraîchers certifiés en agriculture biologique à Mesnil-Domqueur… figurent parmi les produits emblématiques faisant la réputation de Locavrac. « Ce qui est fabuleux, c’est le savoir-faire qui vient de chez nous », se félicitent Julie et Guillaume Delgove.