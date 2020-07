Pascale Sébille nommée à la tête de Clésence

Au lendemain de sa fusion avec Picardie Habitat et à l’occasion de son Conseil d’administration du 10 juin, Clésence, troisième filiale du groupe Action logement, a élu sa nouvelle présidente : Pascale Sébille. Elle remplacera Gérard Choquenet, à la tête de l’ESH (Entreprise sociale pour l’habitat) depuis décembre 2012.

La nouvelle présidente n’est pas inconnue : elle siégeait au Conseil d’administration de Clésence en qualité de représentant permanent du groupement de Saint-Quentin et sa région depuis le 10 mai 2012.

Pascale Sébille est aussi une femme chef d’entreprise engagée depuis plus de 20 ans. Forte d’une expérience dans le monde de l’industrie, elle dirige depuis 1995 la société Autexier, entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de robinetterie industrielle, pétrole et marine en alliage résistants à la corrosion. Avec 36 salariés, l’entreprise réalise 85% de son chiffre d’affaires à l’export, dans plus de 80 pays à travers le monde (Asie, Afrique, Moyen-Orient…).

Présidente du Medef de l’Aisne, elle est aussi membre du Conseil exécutif et du Comité financier du Medef national, présidente du Comité des conseillers du commerce extérieur de la France pour la Picardie, et présidente du Conseil d’administration de la Maison des entreprises et des professions. Enfin, elle est également membre du Conseil d’administration de l’UIMM Picardie.