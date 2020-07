Nouveau virage pour le littoral de la région

C’est le départ d’une stratégie globale du littoral nord. Les missions du ROL sont de valoriser la connaissance scientifique et technique sur le littoral et de la diffuser, mettre à disposition des acteurs du territoire un outil d’aide à la décision et, enfin, fournir aux élus régions, à l’État et au Conservatoire du littoral des informations pour préciser leur politique littorale. Il met notamment à disposition une plate-forme (www.rolnhdf.fr) avec un annuaire des acteurs, un atlas cartographique dynamique, et de nombreuses ressources bibliographiques. Sa stratégie du littoral s’étend depuis la baie du Mont-Saint-Michel jusqu’à la frontière belge : un premier levé altimétrique très haute résolution de la bande côtière et des petits-fonds marins s’est finalisé en 2019. Une seconde acquisition topographique s’organise en 2020. Le ROL participe actuellement au déploiement par chaque préfet de région d’une stratégie régionale pour une gestion intégrée et durable du littoral et du trait de côte.