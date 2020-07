Amiens, appel à candidatures pour des espaces de restauration

Pour l’espace situé au niveau de l’étang (côté Promenade des jours), les prestataires doivent prévoir leur propre structure d’accueil et la possibilité de manger sur place, une terrasse (hors terrasse en plastique) doit également être mise à disposition des clients. Cinq principaux critères seront pris en compte : une offre de produits de qualité, un accueil irréprochable, une présence durant les horaires de l’événement, le respect des consignes sanitaires liées au Covid-19 et une décoration attractive.

Les dossiers de candidatures sont à adresser avant le mercredi 8 juillet (12 heures) à la Direction de l’économie et de l’emploi, service Développement économique (6, rue des Hautes-Cornes 80000 Amiens) et doivent comprendre : une lettre de motivation précisant l’emplacement voulu et la forme juridique de l’exploitation, les références professionnelles et le descriptif des moyens matériels et humains ainsi que celui du projet et des prix pratiqués.

Renseignements : d.lefevre@amiens-metropole.com/ 03.22.97.15.28