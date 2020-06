Styl’escalier : des escaliers sur mesure dans l’Aisne

C’est une histoire qui dure depuis 50 ans. Styl’escalier, créée dans les années 70 par un artisan passionné par son métier, est aujourd’hui une entreprise de 20 salariés qui a su s’adapter à la mode et à la société. Longtemps reprise de père en fils, avec un nouveau virage dans les années 90 avec le début de la fabrication en série, cette entreprise artisanale a gardé ses valeurs avec Christophe Lasne, qui l’a intégrée en 2010. « J’étais un client de Styl’escalier, en tant que tourneur de bois. Je m’occupais des moulures en bois des escaliers. Puis, cette mode a été dépassée et j’ai du trouver de nouvelles perspectives professionnelles, raconte-t-il. J’ai intégré l’entreprise en tant que technico-commercial et j’ai participé à son développement aux côtés du dirigeant en devenant son bras droit. En 2016, j’ai racheté l’entreprise et l’ancien dirigeant est devenu salarié. Cette stratégie s’est faite de façon intelligente. Mon expérience de plus de dix ans dans l’ébénisterie me permet de comprendre les nouveaux enjeux. »

Tous les styles

Cet artisan dans l’âme, très impliqué dans l’évolution de son métier – il est adhérent de la Capeb de l’Aisne- a investi dans le numérique et a trouvé une organisation permettant la fabrication semi-industrielle tout en gardant les valeurs de proximité et de savoir-faire de l’artisanat. Aujourd’hui, les escaliers sur mesure sont en bois mais pas seulement. « On l’associe avec d’autres matières ce qui rend les escaliers en bois modernes et qui se fondent dans n’importent quel décor. Notre savoir-faire nous permet de réaliser toutes les demandes », remarque Christophe Lasne. Un show-room est présent sur le site et un autre de 140 m² a ouvert ses portes en 2017 à Witry-lès-Reims (Marne).

Les escaliers s’immiscent dans le décor.

La force de cette entreprise artisanale est le sur mesure mais également la maîtrise de ses produits avec l’atelier de fabrication et le bureau d’étude sur place. Les clients sont des professionnels du bâtiments ou des particuliers. « Nous nous déplaçons pour prendre les mesures et conseiller sur les projets, note le dirigeant. Pour les particuliers nous intervenons aussi pour la restauration et la modification des escaliers. »

Un métier en évolution

Cet amoureux de l’artisanat est à la tête d’un projet qui va au-delà même des escaliers sur mesure. Selon lui, l’artisanat ne soit pas stagner, ne pas se faire « comme il y a 30 ans ». En somme, il doit se moderniser. « La clé de la réussite est la remise en question, expose-t-il. On doit s’adapter et s’intéresser au développement commercial et mettre en place une organisation sans perdre la liberté, qui est propre au métier de l’artisan. » Chez Styl’escaliers, cet état d’esprit passe par l’investissement dans des commandes numériques tout en gardant la fabrication traditionnelle. Ce subtil équilibre permet de réaliser « des projets uniques » avec le savoir-faire français.