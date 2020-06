Promeo Picardie organise des portes ouvertes virtuelles

L’objectif est d’accompagner les futurs alternants : présentations des offres de formation, aide à la finalisation des choix et réponses aux questions. Ces journées s’articuleront autour de plusieurs temps forts :

Des live Facebook permettront de répondre en direct aux questions pour les filières métiers en maintenance, électrotechnique, usinage, conception, automatisme & robotique, informatique & réseau, chaudronnerie, ainsi que l’apprentissage dans l’industrie.

Des prises de rendez-vous individuel soit téléphonique ou en visioconférence avec l’un des conseillers.

Des Webmeetings sur des thèmes spécifiques : le parcours d’inscription, l’apprentissage, etc.

Chaque année, Promeo Picardie forme près de 3 000 jeunes « alternautes » aux métiers de l’industrie, du Bac au diplôme d’ingénieur en passant par le BTS, la Licence professionnelle et le Master. Ce sont également plus de 1 500 demandeurs d’emplois et 26 000 salariés d’entreprises qui viennent se former tous les ans.