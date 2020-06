Mobilisation emploi : 2e étape dans la région

Elle comptabilise près de 100 offres de contrats saisonniers dans les Hauts-de-France (plus de 3 600 en France), liées à la réouverture des commerces et entreprises des secteurs de la restauration, du tourisme et de la culture. Lancée le 2 avril dernier par le ministère du Travail et Pôle emploi, la plate-forme a enregistré près d’1 million de visites et a déjà permis plus de 18 000 recrutements dans les secteurs de la santé, de l’aide à domicile, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des transports, de la logistique, de l’énergie et des télécommunications, identifiés comme prioritaires durant la période de confinement. Tous les employeurs s’engagent, lorsqu’ils déposent une offre sur la plate-forme, à mettre en œuvre pour leurs futurs salariés les mesures de protection contre le Covid-19.