Le Département veut relancer le tourisme dans l’Aisne

« La crise a permis de montrer que le Département, cette vieille institution décriée parfois éloignée des réalités locales, est la collectivité de la proximité et de l’action concrète par excellence. Nous n’allons pas faiblir, nous allons continuer à être des facilitateurs », a insisté le président du Conseil départemental de l’Aisne, Nicolas Fricoteaux, lors de la réunion du lundi 8 juin qui s’est tenue en visioconférence. Le Conseil départemental conscient de l’impact de la crise sur les secteurs économiques et culturels a voté à l’unanimité le lancement de la campagne de communication « Retrouvez-vous dans l’Aisne », une action menée en partenariat avec l’Agence de Développement touristique.

Stimuler l’attractivité du département

Le département de l’Aisne compte de nombreux atouts que le Conseil départemental veut valoriser pour attirer les touristes des régions voisines et notamment les Franciliens, mais qu’il aimerait bien se voir appropriés ou ré-appropriés par les Axonais eux-mêmes. Pour commencer, la campagne de promotion propose de « se régaler » avec un chef, le chef Damien, animateur du célèbre blog www.750g.com. Ce restaurateur parisien, installé dans la région de Soissons, a accepté de mettre sa notoriété au service des producteurs axonais et de faire la promotion de leurs produits dans une Web-série qui mêle cuisine et lieux insolites ou emblématiques du département. Sa diffusion est programmée pour la fin du mois. Les visiteurs sont également invités à découvrir les sites historiques de l’Aisne ou naturels. La campagne multi-entrées se décline donc sur plusieurs axes : « Se régaler », « S’étonner », « Se ressourcer », « S’éclater » et « Se divertir » pour que chacun s’y retrouve !

La culture aussi

Cette action s’accompagne d’un appel à projets pour soutenir financièrement des manifestations culturelles organisées également durant la période estivale. Dans le cadre de l’opération « Retrouvez-vous dans l’Aisne », le Conseil départemental lance un appel à projets pour favoriser durant cet été 2020 particulier dans un contexte de crise, la vitalité culturelle. Les Axonais qui ne partiront pas en vacances pourront profiter d’animations culturelles et de spectacles gratuits pour se divertir. Les associations, communes et EPCI peuvent donc déjà déposer leurs projets s’ils sont déjà écrits car l’ambition du Conseil départemental est que ces animations démarrent dès le début du mois de juillet. « Il s’agit d’un dispositif nouveau pour des actions nouvelles », a prévenu Nicolas Fricoteaux, précisant encore que le coût de ces animations devait être « modéré ».

Soutien à la filière Maroilles

Le Conseil départemental a manifesté son soutien à la filière Maroilles durant la crise sanitaire en passant commande de 4 000 fromages. Ces derniers ont été distribués aux familles via les associations caritatives et banques alimentaires.

Soutien à la filière champagne et filière vin

Le Conseil départemental a adopté la motion de soutien à la filière Champagne et à la filière vin à l’appel du Syndicat général des vignerons de la Champagne. Il s’agit de s’opposer à une nouvelle taxe sur l’ensemble des vins français et spiritueux que les USA menacent d’appliquer. Les USA constituent le 1er marché à l’exportation en valeur de la filière champagne avec 660,1 millions d’euros de chiffre d’affaires et le 2e marché en termes de volumes, ce qui bénéficie directement ou indirectement à 15 000 exploitations viticoles champenoises.

Axo’plage

La plage et le toboggan d’Axo’plage seront ouverts en juillet et août dans le respect des règles de distanciation sociale en vigueur. Le nombre d’entrées sur le site serait limité à 1 000 personnes par jour. Une réflexion est menée pour créer un outil permettant une réservation à distance.

Un dispositif au service des jeunes

« L’avenir du département est incarné par la jeunesse. Les différentes études d’impact montrent que les jeunes sont particulièrement touchés par la crise sociale. Le Département réfléchit à la mise en place d’un dispositif qui leur permettrait en contrepartie d’un engagement citoyen d’obtenir une aide financière », a exposé le président du Conseil départemental. La délibération sera examinée lors de la séance du 20 juillet prochain.