Futureproofed guide les collectivités vers la transition écologique

Déjà 130 ville européennes utilisent cette technologie. Futureproofed entend aider les collectivités à prendre des décisions quant au PCAET qui fait partie de leur compétence (obligatoire pour toutes les EPCI de plus de 20 000 habitants). Diagnostic, management, solution et partage sont les maîtres mots pour accompagner les collectivités ou les pôles vers la transition écologique. « Nous avons fait deux constats : il y a des contraintes économiques et humaines pour mettre en œuvre le PCAET et puis il y a un manque de clarté dans la prise en charge opérationnelle de la politique climatique, note Caroline Panard, responsable des partenariats Hauts-de-France de Futureproofed. Nous trouvons des clés d’optimisation des résultats pour valoriser les actions du territoire. »

Spécialisé dans le consulting depuis 2005, Futureproofed a développé un outil numérique, Futureproofed Cities, afin de répertorier efficacement les actions de chaque territoire et de « créer de la valeur partagée », souligne Caroline Panard.

« l’objectif final est de mettre en place des actions concrètes pour un plan climat efficace et rapide »

Une méthodologie

L’outil comprend plusieurs niveaux de conseil : l’aide au démarrage des projets avec un diagnostic, l’accompagnement des actions et le partage d’expériences entre utilisateurs. Concrètement, les collectivités rentrent les données qu’elles possèdent en matière de qualité de l’air, d’énergie et de climat, classifiés avec les indicateurs souhaités.

L’outil est personnalisable : chaque EPCI choisit ses propres indicateurs pour atteindre les objectifs fixés, eux aussi personnalisables bien que le PCAET définit de grands objectifs stratégiques et opérationnels nationaux pour atténuer le changement climatique, en préconisant le développement des énergies renouvelable, en maîtrisant la consommation d’énergie et en réduisant le émissions de gaz à effet de serre ainsi que la dépendance énergétique. « L’outil permet de mettre en œuvre une méthode de travail pour chaque collectivité, avec ses propres enjeux sur les territoires, note Caroline Panard. Il permet d’organiser les actions, par priorité et sur plusieurs échelles de temps. C’est un résumé efficace de toutes les actions entreprises, avec notamment la génération d’organigrammes, mais aussi un outil de vision sur l’avenir. Nous pouvons également intervenir pour des questions liées au PCAET et aux actions le concernant. C’est une façon d’optimiser le travail pour avancer plus vite et plus efficacement. C’est aussi un moyen de communiquer sur la politique menée pour le climat. » Au-delà des ces indicateurs, l’outil calcule également les économies ou les bénéfices possibles de chaque action ou de façon plus globale.

C’est aussi une plate-forme de partage. Les collectivités utilisant Futureproofed Cities ont la possibilité de communiquer entre elles, et avec leur territoire grâce à une page publique, afin de partager leurs actions, leurs expériences et leurs avis. « C’est un moyen de trouver des idées et de s’inspirer, constate la responsable. Car l’objectif final est de mettre en place des actions concrètes pour un plan climat efficace et rapide. » Futureproofed Cities est déjà utilisé par le pôle métropolitain d’Amiens Métropole. L’objectif est de diffuser cet outil dans toute la région.

Reportage réalisé avant confinement