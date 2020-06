Des activités ludiques en toute sécurité

WadEvents crée et anime des événements avec des produits innovants dont le mur connecté. K-Lamar fabrique des activités innovantes. Les deux entreprises amiénoises s’étaient déjà associées pour imaginer des événements ludiques en commun, basés sur l’innovation et le challenge. « Le début d’année 2020 s’annonçait prometteur pour nous. Puis la crise du Covid-19 nous a tous touchés, nous étions tous loin de nos proches, isolés, confinés, et en recherche permanente de distractions. Nous avons donc au sortir de la crise décider d’unir plus sérieusement nos forces et de présenter une offre commune », annonce Florian Lach, dirigeant de K-Lamar. Ce dernier propose de son côté un karting connecté : association du karting électrique et du laser game, un Mario Kart en réel en quelque sorte. La piste est directement installée chez les clients en intérieur ou en extérieur, les joueurs, enfants et/ ou adultes, font la course et ont la possibilité de tirer sur leurs adversaires pour les ralentir, doubler, gagner des points et remporter la course. La seconde activité est un vélo connecté : association du vélo à trois roues et de la visite guidée, un audioguide roulant. Les vélos sont proposés à la location aux résidents locaux, curieux et touristes pour (re)découvrir des lieux de façon ludique avec un système permettant l’affichage d’un l’itinéraire inédit et la diffusion d’informations personnalisées (explications sonores, texte, images, vidéos) sur le patrimoine local, l’histoire, la culture, la nature, etc…

D’une crise naît une nouvelle énergie

La crise sanitaire du Covid19 a impacté très fortement les deux structures puisque le secteur de l’événementiel est à l’arrêt total depuis mi-février. Cette situation inédite fait ainsi ressortir la résilience des deux entrepreneurs qui décident d’unir leurs réseaux, clients, savoir-faire et compétences. « Ce rapprochement est bel et bien initié et des formules respectant toutes les mesures sanitaires ont été créées spécialement pour la sécurité de tous. La force de cette alliance innovante c’est la capacité de créer de petites expériences de jeux ludiques en toute sécurité. Sans déplacements, ni gestion de l’organisation pour les différents clients que sont les entreprises, les collectivités, les centres de loisirs ou encore les associations. Chez WadEvents nous pensons plus que jamais que les interactions sociales sont essentielles pour le bien-être et le moral. Notre mur connecté est ainsi une des activités idéales pour cela », assure Cédric Wadoux, son fondateur. Le mur connecté qu’il propose de son côté, c’est l’association de mini-jeux ludiques et de challenges sportifs, sorte de mur des champions digital. L’animation est également installée chez les clients en intérieur ou en extérieur, les joueurs, de tous âges, se défient un contre un en testant leurs capacités à mémoriser des couleurs, éteindre rapidement des combinaisons et gagner des points pour remporter la partie. En juin K-Lamar et WadEvents quittent à contre-cœur leurs locaux respectifs de la CCI Amiens-Picardie pour minimiser leurs charges et maximiser leur viabilité. Les deux entrepreneurs restent optimistes pour l’avenir car le confinement a mis en évidence un point essentiel pour eux : le besoin social de partager des moments conviviaux.