Aisne : Center parcs a rouvert ses portes le 12 juin

Claude Costella, qui a pris ses fonctions de directeur en février dernier, juste avant la période de confinement, se dit « optimiste pour cet été ». Le responsable explique avoir profité de ces « trois mois d’hivernage » pour procéder avec les équipes, aux travaux d’entretien nécessaires sur une structure touristique de cette ampleur. Le Center parcs s’étale sur 85 hectares et, avec ses 800 bungalows, peut accueillir jusqu’à 4 000 personnes.

Le site avait retrouvé de l’attractivité en début d’année après de gros travaux réalisés en 2018-2019. « Le tourisme est un domaine d’activité qui ne ferme jamais, rappelle le directeur avant de plaisanter : C’est la première fois que je prend un poste pour fermer. Mais aujourd’hui nous rouvrons. » Après une carrière dans l’hôtellerie à l’international, Claude Costella a accepté de relever le challenge proposé dans l’Aisne : pérenniser et développer le Center parcs. « Les enfants sont notre cœur de métier et nous souhaitons développer un produit famille » poursuit ce dernier. Le jour de la réouverture, en présence du président du Conseil départemental, Nicolas Fricoteaux, et du préfet de l’Aisne, Ziad Khoury, Claude Costella s’est félicité que les emplois fixes aient pu être préservés sur le site comme chez les partenaires de la structure.

1. Le Conseil départemental a délégué la gestion du Center parcs au groupe Pierre et vacances le 1er janvier 2004.