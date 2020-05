Quid de l’activité des notaires en Picardie ?

Dans les trois départements picards, plus de 90% des études ont continué leur activité, en mettant en place un système de télétravail (et de chômage partiel, voire complet). « Des actes de vente et de succession ont donc pu être signés, souligne Corinne Feuillette. C’est évidemment plus difficile avec la fermeture des services de mairies et de communautés de communes, qui délivrent notamment les documents d’urbanisme. »

L’inconnue des transactions immobilières

Si ces services tendent à ouvrir, l’activité notariale continue de tourner au ralenti, faute de transactions immobilières. « Nous sommes dans la même situation qu’une entreprise lambda, reprend Corinne Feuillette. Nous sommes tributaires du marché immobilier, de la possibilité ou non de faire des visites de biens, de signer des compromis, etc. Je suis régulièrement en contact avec des agents immobiliers, qui ont les mêmes attentes que les notaires. Ce que les notaires veulent : signer. Les dossiers sont également plus longs à gérer, les banques travaillent, mais comme toutes les entreprises, l’activité est bousculée. Mais il n’y a pas eu de coup d’arrêt brutal. » La grande inconnue pour la profession, une fois le déconfinement prononcé : l’état d’esprit des vendeurs et acquéreurs, et l’envie – ou non – de ces derniers d’acheter. « Se projeter aujourd’hui, c’est compliqué, reconnaît Corinne Feuillette. Mais nous avons quand même quelques demandes concernant nos biens. Si les gens ne partent pas en vacances cet été, il y aura certainement un regain d’intérêt pour les acquisitions immobilières. Il faut que la machine reparte, que les acheteurs soient positifs et n’aient pas peur. Tout cela doit se dérouler sur la base du volontariat, les clients doivent avoir confiance, et envie. »

« Se projeter aujourd’hui, c’est compliqué »

Mise en place de commissions

Les notaires de Picardie vont également devoir travailler sur la question de la digitalisation de leurs services. « La Chambre interdépartementale sera, comme elle l’est déjà, au plus près des confrères, nous avons pour ce faire mis en place plusieurs commissions qui se réunissent chaque semaine », explique sa présidente. La première concerne les cotisations et les aides financières, avec pour mission de conseiller et d’aiguiller les notaires, la seconde commission est dédiée à l’organisation du travail et aux relations avec les clients (mise à disposition de gel hydroalcoolique, de panneaux en plexiglas pour le personnel, mise en place de la distanciation sociale…).

« Les clients seront sans doute plus frileux pour pousser les portes des offices, ce qui est totalement compréhensible, note Corinne Feuillette. Il va falloir repenser notre façon de travailler : les personnes devront désormais prendre rendez-vous, oubliées les salles d’attente… » La troisième commission mise en place concerne les relations avec les partenaires (Dgfip, mairies et collectivités territoriales, les banques, etc.) et la communication. « Nous avons également une commission qui assure à distance les nouveaux procédés technologiques, complète Corinne Feuillette. Et une autre qui est en charge de l’accompagnement et de l’écoute de tous les confrères. Ce côté humain est primordial, ils vont en avoir besoin, surtout ceux en difficulté. On sait qu’avant le confinement, certaines entreprises notariales étaient déjà fragiles, avec de gros soucis de trésorerie. » Face à un avenir incertain, « c’est la solidarité qui doit primer » pour Corinne Feuillette.

Les chiffres clés de la profession en Picardie