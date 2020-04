La connectivité passe par l’appli « Muller Intuitiv »

« L’entreprise a connu à la fin d’année 2019 et encore là un début d’année 2020 une très belle actualité », se réjouit Éric Baudry, directeur Marketing et développement groupe Muller. La société laonnoise Noirot, filiale du groupe Muller, connaît effectivement depuis la fin de l’année 2019 un « enchaînement d’événements peu commun » qu’Éric Baudry prend plaisir à dérouler. La première étape de cette belle aventure est d’ampleur régionale. Le 18 novembre 2019, la société Noirot recevait le trophée de l’ETI innovante lors de la cérémonie de lancement des Rencontres régionales de la recherche et de l’innovation. L’entreprise axonaise spécialisée dans les équipements thermiques intelligents, s’est fait remarquer avec son application « Muller Intuitiv ». Développée dans les laboratoires du groupe, cette application permet de gérer les systèmes énergétiques de son logement et ainsi de contrôler sa consommation énergétique. « Muller Intuitive permet aux consommateurs de devenir de véritables acteurs de leur consommation pour les bâtiments d’aujourd’hui et de demain, qui devront être encore plus efficaces en économie d’énergie pour lutter contre le dérèglement climatique », indique Thierry Saublet, directeur Stratégie innovation et opérations.

« Nous avons toujours investi en France, dans la recherche et l’innovation »

Innovation connectée

Pour parvenir à développer cette application, l’entreprise est passée par le CSE de Las Vegas en 2018 où elle a décroché deux Awards. « Nous avons observé ce qui se faisait, raconte Éric Baudry, nous allions jouer dans la cour des grands. Le CES de Las Vegas réunit tous les grands de l’innovation, c’est la grand messe planétaire de l’innovation connectée ». L’entreprise Noirot a « pris le virage de la connectivité » il y a huit ans tout en conservant les valeurs de responsabilité sociale de ses dirigeants, celles d’une « entreprise de tradition familiale ».

« Nous sommes certifiés Origine France garantie. À la mi-décembre 2019, nous avons répondu à l’appel à candidature lancé au niveau national par Agnès Pannier-Runacher secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des finances, pour participer à la Grande exposition du fabriqué en France qui s’est déroulée les 18 et 19 janvier au Palais de l’Élysée. Nous avons été sélectionnés. L’entreprise y a présenté une gamme de radiateurs intelligents et connectés « Muller Intuitiv » », enchaîne Éric Baudry. « Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par la comité ! C’est une véritable reconnaissance de la démarche initiée par mon père il y a 60 ans », explique pour sa part, Pascal Teurquetil, actuel Pdg de Noirot-groupe Muller : « Nous avons toujours investi en France, dans la recherche et l’innovation afin de relever les challenges posés par les transitions énergétique, environnementale et numérique du secteur du bâtiment. Cette sélection nous encourage à poursuivre nos efforts en terme d’innovation afin de créer des produits toujours plus en adéquation avec les exigences du XXIe siècle pour un habitat durable, écologique, intelligent et connecté. »

Repères

L’entreprise Noirot est une entreprise familiale implantée à Laon et existante depuis 1933. – – Elle a intégré le groupe Muller en 1970.

– L’effectif est actuellement de 292 salariés.

– Le groupe Muller est présent dans 50 pays, il emploie 1 000 collaborateurs dont 120 ingénieurs et chercheurs. Il s’appuie sur six usines et cinq centres de R&D en France et une filiale en Amérique du Nord pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 200 millions d’euros.

Cinq centres de recherche dont Créativ’Lab

Le groupe investit chaque année 10% du CA dans l’innovation. À Laon, le Créativ’Lab a été inauguré voici deux ans, il s’agit d’un « logement-laboratoire », « une maison recréée de toutes pièces dans un bâtiment » qui permet de reproduire les différentes configurations de logements et, à partir de capteurs, de mesurer les performances des solutions en développement.