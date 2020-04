Infra-Build inaugure ses nouveaux locaux à Fouilloy

L’entreprise spécialisée dans la construction de réseaux divers – télécommunication, électricité, éolien – s’est installée à Fouilloy sur un site de 4 000m². L’objectif pour la structure de 120 salariés est d’y développer ses activités et d’en faire un point de rencontre entre le numérique et l’énergie.

D’abord basée à Camon, Infra-Build, créé en 2013, cherchait un nouvel espace pour développer ses activités. « Nous commencions à être un peu à l’étroit », sourit Joël Perron, président d’Infra-Build. L’homme, bien connu pour ses projets entrepreneuriaux sur le territoire, a racheté la structure il y a près de trois ans. Passée de 40 à 120 salariés, l’entreprise s’est finalement installée à Fouilloy, fin 2018, sur le site de 4 000m² laissé vacant par l’imprimerie Roto Picardie. « Si cet investissement d’un million d’euros n’a malheureusement pas pu sauver les emplois locaux, cela a permis de sauvegarder ceux du groupe Roto Centre à Orléans », souligne Joël Perron. Spécialisée dans la construction de réseaux d’énergie et de télécommunication, Infra-build a opéré en mai 2019 un rapprochement capitalistique avec Marron TP, entreprise de construction dont le siège social est à Laon (Aisne).



Développer ses activités

« Nous concevons et réalisons des réseaux secs et humides dans les Hauts-de-France », résume Joël Perron. Concepteur et constructeur de réseaux de fibre optique et de chaleur, aide au déploiement des énergies renouvelables, raccordement des parcs éoliens… La structure a su nouer de nombreux partenariats dans des secteurs d’avenir. Pour aller plus loin, Infra-Build a fait le choix de se rapprocher d’Énergie Team, troisième exploitant d’énergie éolienne dans l’Hexagone, en encourageant l’entreprise de la Somme à s’installer elle aussi sur le site de Fouilloy. « L’objectif est de centraliser ici plusieurs savoir-faire en implantant un data center, un opérateur de télécommunication, ou encore un centre de formation », détaille Joël Perron, fier de son emménagement sur la plus petite zone d’activités de la Somme.

Un lieu hybride

« Nous nous sommes rendus compte qu’il y avait un réel problème de mobilité et que beaucoup de collaborateurs vivaient en périphérie d’Amiens faute de pouvoir s’y installer. Nous devons rapprocher les emplois des lieux de vie des salariés », souligne Joël Perron. Le chef d’entreprise souhaite également créer un tiers-lieu accessible à tous les adeptes du co-working et du télétravail. « Cela répond à un projet écoresponsable, on peut imaginer beaucoup de choses grâce au déploiement du numérique. Le département est particulièrement bien irrigué, il faut redévelopper un écosystème favorable à l’emploi », s’enthousiasme le chef d’entreprise, qui souhaite donner une dimension écologique à ce qui sera sans doute le dernier projet de sa carrière professionnelle.