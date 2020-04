Artkento est née

C’est à Abbeville que Quentin Dumont et Thomas Bernard ont crée une agence spécialisée dans la production, la diffusion de spectacles, d’artistes et d’événements.

Elle est installée chemin des Postes à Abbeville depuis décembre dernier. La société a été fondée par Quentin Dumont, qui a notamment occupé un poste à responsabilité dans la grande distribution, et par Thomas Bernard, qui a dirigé une salle de spectacles durant cinq ans : « Nous avons décidé de nous installer à Abbeville car c’est un secteur propice et que ces activités sont peu développées dans les Hauts-de-France, explique Quentin Dumont. Nous nous déplaçons aussi dans toute la France. »

Artkento promet du neuf et de la modernité notamment lors d’événements destinés à des séminaires d’entreprise ou des rendez-vous particuliers comme les arbres de Noël : « Pour nous, rien n’est impossible, ajoute Quentin Dumont. Nous apportons notre expertise pour fédérer, coordonner les équipes et accompagner dans la mise en place de supports toujours plus créatifs, innovants et audacieux quel que soit le lieu : nature, château, forêt… en organisant par exemple des olympiades intellectuelles avec la mise en place de quizz dont les réponses sont à valider en appuyant sur des maxis buzzers ou lors des défis sportifs comme des relais, des parcours… Nous sommes contents pour le moment nous dépassons notre prévisionnel. Nous sommes déjà dans l’après épidémie de Covid-19. »

Démarchage

Côté spectacles, Artkento démarche les collectivités pour leur proposer, lors d’événements particuliers ou pour les futures saisons, des spectacles divers : humoristes, chanteurs régionaux ou nationaux (dont la société à l’exclusivité ou qui est en contact avec leurs producteurs), des pièces de théâtres (repérées notamment au festival d’Avignon) et bien d’autres : « Avant d’ouvrir la société, il nous a fallu déjà disposer d’une trésorerie conséquente, précise t-il. Nous pouvons aussi compter sur le carnet d’adresses conséquent de Thomas Bernard. Maintenant, notre but au niveau spectacles est de trouver la perle rare qui va devenir une célébrité. Nous avons été bien conseillés et encouragés par BGE Picardie qui a cru en notre projet. » Sur leur site Internet, les photos de la chanteuse Suzanne, de l’humoriste Alex Ramires ou du groupe La Bonne Heure, laissent augurer de beaux moments à venir.

Reportage réalisé avant confinement.