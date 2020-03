Neuvième rencontre « Conseils & agriculture »

Cette rencontre qui s’est déroulée à Cuffies a eu lieu à l’invitation du cabinet d’expertise comptable Roffé & Associés et du réseau Effervescence. L’occasion pour les professionnels du monde agricole de se rencontrer et d’échanger autour d’ateliers dédiés tels que les « Semis sous couvert vivant SCV », « L’entomologie agricole » ou encore de faire le point sur l’évolution des cours et d’actualiser ses connaissances juridiques et fiscales.

Avant le cocktail dînatoire, Sylvie Brunel, écrivain et professeur à La Sorbonne, est intervenue pour présenter une vision de l’avenir à contre-courant de celle de certains médias qui surfent sur la peur (« Toutes ces idées qui nous gâchent la vie »), conférence qui était ouverte à tous.