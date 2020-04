Entreprises exportatrices : les réponses à vos questions

Qui puis-je contacter pour bénéficier d’un accompagnement dans le contexte de la crise du coronavirus ?

Les équipes des opérateurs de l’Etat et de la Team France Export sont mobilisées pour vous aider. Des guichets téléphoniques ont été mis en place pour répondre à vos demandes : -Guichets régionaux de la Team France Export : https://www.teamfrance-export.fr/ -numéro vert Business France 04 96 17 25 25 (numéro gratuit) Pour toute interrogation, vous pouvez contacter votre Chambre de commerce et d’industrie (CCI) ou votre Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA). Interlocuteurs de premier niveau, les CCI et les CMA pourront vous réorienter vers les DIRECCTE et les DIECCTE, ainsi que vers Bpifrance, la DGFiP et les URSSAF si vous formulez des demandes plus complexes ou si votre situation économique nécessite un suivi rapproché (contacts CCI : https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise ; contacts CMA : http://covidcma.artisanat.fr).

A qui m’adresser pour obtenir un soutien financier ou un aménagement de mes financements existants à l’export ?

Toute entreprise éprouvant des difficultés financières du fait de la crise dans la réalisation de ses projets à l’international, pourra bénéficier de l’information et de l’appui des conseillers de Bpifrance Assurance Export afin d’envisager des aménagements sur les opérations financières couvertes. -Vos contacts habituels chez Bpifrance -Messagerie Bpifrance: assurance-export@bpifrance.fr -Numéro vert Bpifrance : 0 969 370 240 ou formulaire de contact à remplir pour être rappelé, disponible à l’adresse suivante : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/CoronavirusBpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113

Quels sont les soutiens financiers dont je peux bénéficier pour poursuivre mes activités export, même en période de crise ?

Plusieurs dispositifs sont disponibles pour vous aider à poursuivre votre développement à l’international. Ces dispositifs ont été adaptés pour vous aider à faire face à la crise.

Pour sécuriser votre trésorerie en couvrant la banque qui vous accompagne : – L’Assurance des cautions export – La Garantie des préfinancements

Pour prospecter de nouveaux marchés : – L’Assurance prospection

Pour sécuriser les paiements de vos clients étrangers : – L’Assurance-crédit – L’Assurance-crédit de court-terme (Cap France Export) :

Pour me protéger des fluctuations de devise ; – La Garantie de change

Je souhaite sécuriser ma trésorerie dans le contexte de crise de Covid19 pour des projets export : quels dispositifs puis-je mobiliser ?

L’Etat vous aide à sécuriser votre trésorerie en facilitant l’émission des cautions de marché par les établissements émetteurs (assurance caution export) et l’octroi de crédits de préfinancement par les établissements de crédit (garantie des préfinancements) dans le cadre de vos opérations à l’export. Pour ces dispositifs délivrés par Bpifrance, la quotité garantie applicable pourra être portée à 90% pour toutes les PME et ETI, et 70% pour les autres entreprises. La durée de validité des promesses de garanties pour les préfinancements sera portée à six mois – contre quatre mois actuellement. Pour plus d’informations concernant l’Assurance des cautions export et la Garantie des préfinancements, adressez-vous par email à : assurance-export-caution@bpifrance.fr ou assurance-export-prefi@bpifrance.fr

Quelles sont les modalités d’indemnisation en cas d’appel des cautions par mon client ?

Pour plus d’informations sur les modalités d’indemnisation, contactez votre chargé d’affaires Bpifrance ou posez vos questions à : assurance-export-caution@bpifrance.fr

En cas de retard de paiement de la part de mon acheteur étranger, que faire ?

Pour les contrats d’exportation en cours, et face aux probables nombreux retards de réalisation des opérations, les demandes de reports d’échéanciers de quelques mois, cohérents avec la durée de la crise, seront facilités par l’Etat, par l’intermédiaire de Bpifrance.

Je suis bénéficiaire d’une assurance prospection et ne peux pas réaliser mes opérations de prospection correctement du fait de la crise, comment faire ?

Toute entreprise bénéficiaire d’une assurance prospection pourra bénéficier de l’allongement d’un an de sa période de prospection initiale. Cette prorogation d’un an de la période de prospection couverte pourra vous être accordée si vous en formulez la demande auprès de votre contact habituel en région.

Je réalise de nombreuses opérations de court-terme à l’export, comment sécuriser les paiements de mes clients étrangers ? Puis-je encore avoir recours à du crédit interentreprises de court-terme pendant la crise ?

Pour sécuriser les paiements des clients étrangers des PME et ETI exportatrices, l’octroi d’assurance-crédit de court terme à l’export par les assureurs privés sera facilité grâce à l’élargissement du dispositif de réassurance publique Cap France Export à l’ensemble des pays du globe dès lors que la seule couverture par le marché privé serait insuffisante. Pour toute question, adressez-vous par email à : assurance-export@bpifrance.fr

Je rencontre des difficultés pour exécuter mon contrat ou payer les sommes dues au titre des couvertures que j’ai souscrites, que faire ?

Si vous rencontrez de telles difficultés, Bpifrance pourra être en mesure de vous proposer des aménagements. Selon votre situation, les conseillers de Bpifrance tâcheront de trouver la solution la plus adaptée. N’hésitez pas à contacter dès à présent votre chargé d’affaires habituel ou envoyez un mail à l’adresse assurance-export@bpifrance.fr

Je souhaite couvrir la fluctuation de devises en période de négociation et en période de contrat, que puis-je faire ?

Consultez les modalités des garanties de change sur le site de Bpifrance et adressez vos questions à : assurance-export-change@bpifrance.fr

Je ne sais pas où trouver des informations concrètes sur la situation des marchés sur lesquels je suis actif via mes importateurs et distributeurs (situation du confinement, circuits logistiques, etc.). Le contexte évolue tout le temps et mes contacts locaux sont difficilement joignables. Quelle est la source la plus opérationnelle pour me renseigner ?

La Team France Export propose une nouvelle offre d’information entièrement gratuite à la disposition de toutes les entreprises et écosystèmes français intéressés par l’évolution des marchés étrangers. Celle-ci est disponible dans chaque région française et au niveau national sur les sites des plateformes régionales Team France Export et de Business France et diffusée via un programme de webinaires d’informations géographiques, sectoriels et thématiques. Les premiers webinaires auront lieu dès le 31 mars (zone Asie), puis les 3 avril (zone PMO – Afrique), 7 avril (Europe) et 9 avril (Amériques). Pour aider les exportateurs à sécuriser ou développer leurs courants d’affaires, la Team France Export met également en place une nouvelle offre de prospection entièrement digitalisée.