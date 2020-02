CMA Amiens

Voeux de la CMA Amiens

Mardi 14 janvier, la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) d’Amiens a présenté ses vœux 2020 à l’IREAM d’Amiens à près de 180 artisans, partenaires et personnalités, dont Christophe Coulon, vice-président de la Région Hauts-de-France, en charge de l’apprentissage et de l’artisanat. A cette occasion, Céglyne Barrier, présidente de la Commission territoriale d’Amiens, a fait le bilan de l’année écoulée et a rappelé les enjeux de demain pour l’artisanat dans la région, placé sous le signe de la qualité. Les nombreux dispositifs pour valoriser l’artisanat ont été célébrés : Artisan en’Or, Charte Qualité, Maître Artisan ou encore Meilleur Ouvrier de France. « Cet engagement de renforcer notre présence sur les territoires, nous le portons chaque jour au sein de la Commission territoriale d’Amiens afin de représenter vos intérêts, ceux de l’artisanat auprès de vos élus locaux. C’est le sens de notre engagement : nouer des partenariats avec le territoire et faciliter le dialogue afin de rendre l’artisanat plus fort, plus visible et plus compétitif », a rappelé Céglyne Barrier.