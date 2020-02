La Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Hauts de France remet ses prix

Le 16 janvier dernier se déroulait au Quai de l’innovation à Amiens la remise des prix aux lauréats de l’appel à projets 2019 de la Fondation d’entreprise Caisse d’Épargne Hauts de France « Innovation et dynamique de territoire au service de la santé ». L’appel à projets, destiné à améliorer la santé et le bien-être des habitants de la région, s’adressait aux structures de projets à but non lucratif (excepté les structures relevant du service public de l’emploi pour des projets déployés en région). Sur les 85 dossiers reçus, 59 ont été étudiés, 24 projets ont finalement été retenus (neuf en Picardie), avec près de 240 k€ de dotations alloués aux lauréats. De 208 à 2021, la Fondation d’entreprise Caisse d’Épargne Hauts de France dispose d’un budget de 2,2 millions d’euros pour la mise en œuvre son programme d’action pluriannuel.