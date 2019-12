Votre RH enfin chez elle

« Là c’est chez moi ! Ce qui m’a tout de suite plu dans ma nouvelle installation sur la Zac Jules Verne de Longueau, c’est la possibilité de disposer d’une très belle et ergonomique salle de formation. Idéale pour des formations intra ou inter entreprises. De plus, mes voisins de bureau ont des activités très complémentaires de la mienne », confie Anne Dubois qui ne cesse d’innover en matière d’accompagnement RH des dirigeants et de leurs équipes. Elle constate d’ailleurs depuis son arrivée à sa nouvelle adresse que les chefs d’entreprise aiment y venir alors qu’auparavant c’est elle qui se déplaçait sur site le plus fréquemment. « J’aime aussi l’idée que mes clients puissent se rencontrer. C’est un aspect de mon métier qui compte. Créer du lien », poursuit-elle. En plus de proposer des formations en ressources humaines et en développement des compétences très utiles, elle ajoute désormais la création d’une hotline, une vraie assistance. La spécialiste offre en effet la possibilité aux chefs d’entreprise de pouvoir lui poser à tout moment une question par mail ou téléphone, avec réponse sous 48h. « Plus besoin d’attendre qu’un consultant vienne. En 24h en général, je peux apporter une réponse sur mesure. Des clients ont déjà commencé a l’utiliser et trouvent ce service pertinent et efficace », assure l’experte plus que chevronnée avec près de 25 ans d’expérience dans les ressources humaines auprès de PME et de grands groupes internationaux.

Le sens de l’humain