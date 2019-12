Newmetrics, pour une transition numérique réussie

Newmetrics est un nouvel outil du groupement d’intervention numérique formé par trois spécialistes amiénois dans les domaines organisations et RH, digitaux et marketing mais aussi réglementaires et droit du numérique.

La marque Newmetrics est un groupement d’intervention en diagnostic numérique. Le produit Newmetrics a été présenté dans les bureaux de Pierre-David Vignolle, avocat spécialisé du numérique en présence de ses deux associés dans le développement de ce nouveau service. Il s’agit de Catherine Allart Locht de ExtRh et de Ludovic Darsin, dirigeant de l’Agence ICI. « Nous avons présenté Newmetrics à nos partenaires VIP fin octobre, l’occasion idéale de leur offrir une évaluation rapide de la maturité numérique de leur entreprise. Il s’avère que cet outil pratique est susceptible d’intéresser de nombreuses entreprises, des TPE comme des PME-PMI. Il s’agit d’un outil d’aide à la transformation numérique », annonce Ludovic Darsin. Leur rencontre a été l’occasion de croiser leurs savoir-faire sur des thématiques précises : hommes et stratégie, marketing et communication, équipement informatique mais aussi conformité et sécurité. L’outil propose un PreDiag gratuit fondé autour de 20 questions en auto-évaluation qui découle sur un résultat synthétique sous forme de diagramme. Puis, un ProDiag de 110 questions a lieu en entretien avec l’équipe de l’entreprise. « Un diagnostic qui passe par plusieurs analyses personnalisées par thématiques. Dès lors, des préconisations sont faites pour la transition numérique avec l’aide à la recherche de prestataires en lien avec le besoin et un accompagnement par un professionnel expérimenté », explique Catherine Allart Locht.

La puissance de Newmetrics

Aucune offre de services ne propose vraiment tout à fait d’intégrer la dimension globale et historique de l’entreprise. De plus, le numérique est omniprésent dans l’entreprise : site Internet, e-mails, cyber-sécurité, RGPD, formation du personnel, etc. Tout comme le digital et les réseaux sociaux, community management, vidéos et e-marketing. « Cette injonction permanente d’innovation bouscule le monde de l’entreprise. Il s’agit de démystifier le digital. Notre but alors est d’accompagner les entreprises dans leur réflexion stratégique face à ces nouveaux enjeux, conclut Ludovic Darsin. Définir avec elles un plan d’action concret adapté à leur situation réelle et à leurs ressources en définissant les axes prioritaires et les objectifs à atteindre. Et faire évoluer si besoin les compétences des salariés. »