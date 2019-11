Une proximité gagnante

L’assureur compte dans la Somme un établissement départemental, 17 agences et 22 caisses locales qui occupent 150 salariés. Le portefeuille de clients sociétaires qui grandit d’année en année est de 30 000. Le maillage du territoire est essentiel. Un établissement départemental, 17 agences et 22 caisses locales, l’assureur Groupama [ndlr : Groupama est associé à […]

Un établissement départemental, 17 agences et 22 caisses locales, l’assureur Groupama [ndlr : Groupama est associé à 49% dans Orange bank] dans la Somme comme ailleurs mise notamment sur la proximité pour garder ses clients sociétaires et surtout en gagner d’autres.

Accompagnement

« C’est un bon maillage de notre territoire, explique Christian Fraysse, directeur Groupama Paris Val de Loire établissement départemental de la Somme, qui compte 150 salariés et 340 élus administrateurs. Le téléphone, Internet, les applications… c’est important. Nos sociétaires doivent avoir des interlocuteurs sur le terrain. Il est important d’aller à la rencontre des professionnels comme les exploitants agricoles ou de ceux qui ont des difficultés à se déplacer… »

Groupama est spécialisé dans les assurances IARD c’est à dire Incendie, accidents et risques divers, la retraite, la collecte d’épargne… Dans la Somme, ses clients sont des exploitants agricoles, des retraités, des commerçants, des artisans, des salariés, des professions libérales, des collectivités locales, des PME-PMI, des associations… « Nous accompagnons nos sociétaires dans toutes les étapes de leur existence : de la naissance de leurs enfants jusque la fin de vie », résume Christian Fraysse.

4% de progression

Avec près de 4% de nouveaux clients sociétaires par an, c’est à dire 30 000 dans la Somme, Groupama se porte bien : « Je pense que c’est grâce à la dynamique commerciale, au service apporté – 90% de nos clients sociétaires se disent satisfaits et très satisfaits de nos services -, aux tarifs, à l’ancrage et la mobilisation sur le terrain, aux valeurs mutualistes que nous transmettons… Nous faisons aussi beaucoup de prévention, notamment auprès des professionnels, je pense par exemple aux projets de méthaniseurs portés par des agriculteurs ou encore aux stages Centaure à destination des jeunes conducteurs. Au siège d’Amiens, deux start-up bénéficient de locaux gratuits un an, renouvelable un an », commente Christian Fraysse. Groupama se veut aussi un acteur de son territoire en prêtant par exemple des salles à des associations, en passant des accords avec des écrivains publics pour être au service des personnes fragiles, en distribuant des kits de sécurité routière dans les écoles, en sponsorisant par exemple des associations sportives (équipe de football d’Amiens), culturelles ou Centre S’time d’Amiens (centre de soins de support après traitement du cancer), en invitant les nouveaux clients sociétaires à des événements se déroulant près de chez eux (visite d’une ferme pédagogique, d’un restaurant gastronomique…), et étant présent lors de foires (Montdidier, Rosières-en-Santerre… ) de Plaine en fête en septembre…