Des outils pour réduire les maladies professionnelles

Depuis une quinzaine d’années, Bureautic Abbevilloise installe des postes de travail adaptés aux salariés. De quoi prévenir les maladies et réduire les arrêts.

Maux de dos à cause de mauvaises positions, soucis de cervicales dus à l’utilisation de l’ordinateur portable, tendinites des membres à cause du travail en extension… les maladies professionnelles sont de plus en diverses et la prise de conscience est réelle de la part des entreprises. « Cette prise de conscience est renforcée par la présence de la médecine du travail, l’intervention dans les entreprises, estime Antoine Fournier, le gérant de Bureautic Abbevilloise, épaulé par un commercial. Les responsables se rendent compte de la différence quand un salarié enchaîne les arrêts de travail et qu’ensuite, grâce à un aménagement du plan de travail, les arrêts, qui coûtent très cher, sont moins nombreux. Prenons par exemple les fragilités du canal carpien, nous en rencontrons moins souvent depuis l’utilisation des souris ergonomiques. » Selon la problématique du salarié celui-ci peut obtenir la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’entreprise bénéficier d’aides pour l’aménagement personnalisé de son poste.

Cela fait maintenant 15 ans que Bureautic Abbevilloise a fait de cette problématique sa force. À l’époque, les fournisseurs étaient moins nombreux. Aujourd’hui, l’entreprise rayonne sur cinq départements : Aisne, Oise, Somme, Seine-Maritime et Pas-de-Calais. Elle se rend dans tous les types d’entreprises : administrations, PME, PMI, grosses industries… Et propose un panel d’outils pour faciliter la vie quotidienne des salariés et aménager entièrement les postes de travail. Cela va des bureaux réglables en hauteur en passant par les repose-pieds, les sièges, des souris pour gauchers ou droitiers avec différents angles pour s’adapter à la grandeur de chaque main, les lampadaires à led réglables en hauteur et à capteur d’intensité, les supports de documents, les établis électriques… L’un des atouts de Bureautic Abbevilloise repose sur la possibilité de tester le matériel : « Nous laissons l’aménagement en place huit jours, pour être certains que la personne l’a bien essayé, elle peut appeler pour demander des conseils et tout le monde est sécurité. En général, nous intervenons pour un poste en particulier mais tout le monde écoute. L’un des aménagements les plus simples consiste par exemple à placer le téléphone au bon endroit », ajoute Antoine Fournier.