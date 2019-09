Macocco Vitrages, 40 ans de savoir-faire

Créée en 1979, Macocco Vitrages est installée dans la zone industrielle de Saint-Germer-de-Fly (Oise). Grâce à son expertise et sa performance, la marque est devenue au fil des années un incontournable de la fabrication des verres.

« Macocco Vitrages fait partie d’un groupe majeur de la transformation du verre, une des marques les plus connues sur le territoire français », souligne Arnauld Houssin, responsable du site. Spécialiste des productions verrières tant aux particuliers qu’aux professionnels, l’entreprise de 46 salariés a pour objectif de répondre aux exigences les plus pointues. L’usine, qui a su élaborer au fil des décennies un savoir-faire unique, se charge spécifiquement de la fabrication et la transformation des verres feuilletés, des verres plats et des verres trempés.

Sur-mesure

Les verres fabriqués par Macocco Vitrages servent aussi bien pour l’habitat que pour les magasins et entreprises. « L’usage des vitrages peut différer entre l’aménagement des intérieurs et la décoration des façades », souligne le responsable. L’ensemble de la production se caractérise par ses mesures de protection contre le froid et la chaleur, le bruit et les regards indiscrets. En plus des revêtements muraux, le verre peut être utilisé pour les portes, les dressings, les verres laqués, dépolis ou sérigraphiés, etc. Pour réaliser, rénover et embellir les façades, l’entreprise propose du double vitrage isolant offrant une protection accrue aux immeubles. « Notre réussite s’explique par notre performance sur les projets les plus complexes, comme la transformation et la pose du verre », estime Arnauld Houssin. Grâce à sa grande souplesse et réactivité, Macocco Vitrages a acquis une solide notoriété dans le monde de la construction des verres. L’ensemble de sa production est par ailleurs certifié « Cekal », organisme statuant sur la qualité et la performance des vitrages.

Sécurité renforcée

Macocco Vitrages est par ailleurs spécialisée dans la production des verres de protection contre le feu et l’incendie, les attaques, le vandalisme et l’effraction, ou encore les chutes de verres et les blessures. « Les produits dits de sécurité garantissent confort et protection », déclare Arnauld Houssin. Le but étant de transformer un matériel fragile pour le rendre efficace contre les effractions. Parallèlement, Macocco Vitrages développe des coupes de verre au jet d’eau haute pression destinées aux formes spécifiques sur les dalles de planchers, les marches des escaliers, et les vitrages anti-balles.