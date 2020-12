Une présence renforceé dans l'Aisne

Crise sanitaire oblige, la signature de la Charte du nouveau schéma d’organisation des services des finances publiques dans l’Aisne, s’est faite par visioconférence le 20 novembre dernier. Le Ministre délégué en charge des Comptes publics, Olivier Dussopt, a insisté au moment de parapher le document qui réorganise le maillage des services des finances publiques dans l’Aisne, sur le « changement de méthode très fort » adopté par l’État : « Le plan de réorganisation des services des finances publiques est discuté chaque année et il est arrivé à de nombreuses reprises qu’il annonce des fermetures de trésoreries dans les communes ou l’arrêt de permanences des services. L’État a souhaité mettre fin à cette méthode et privilégier le partenariat et le long terme. Le Préfet de l’Aisne, Ziad Khoury, la directrice départementale des Finances Publiques de l’Aisne, Édith Marchica-Ricour ont rappelé ici que la signature de cette charte est l’aboutissement d’une belle démarche de concertation, 65 réunions ont été menées pour convaincre les élus et les membres du conseil départemental de souscrire à cette vision du schéma départemental ».

Des conseillers aux collectivités

Le président du Conseil départemental, Nicolas Fricoteaux, a, de son côté, mis l’accent sur les particularités de l’Aisne : « Les élus locaux y compris les conseillers départementaux ont manifesté leur crainte de voir reculer la présence des services des Finances publiques sur les territoires et que ne soit pas prise en compte la fragilité de la population. L’Aisne compte plus de 800 communes dont 600 ont moins de 500 habitants. Les petites collectivités ne possèdent pas l’ingénierie nécessaire et les personnes âgées ou en difficultés sociales n’ont pas accès au numérique ». La directrice départementale des Finances Publiques de l’Aisne, Édith Marchica-Ricour a annoncé la généralisation de la nouvelle organisation de proximité au 1er janvier 2021 : 12 conseillers aux collectivités seront notamment déployés sur l’ensemble du département avec pour unique mission de venir en appui aux élus locaux.

La charte vise trois objectifs principaux :

Augmenter l’efficacité des services des finances publiques et permettre de traiter rapidement l’ensemble des dossiers.

Garantir un meilleur service de conseil aux élus, notamment ceux des petites collectivités.

Améliorer la qualité du service public en augmentant le nombre de points d’accueil des usagers.

Redéploiement des services des finances publiques : Laon et Château-Thierry dans l’Aisne

À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Dans le cadre de la démarche de relocalisation de services publics installés à Paris et dans les grands centres urbains au profit de villes moyennes, péri-urbaines ou rurales engagée par le Gouvernement, le département de l’Aisne a bénéficié « d’un effort » de la part de l’État avec non pas un, mais deux sites retenus pour accueillir des agents des Finances publiques.

Ainsi, d’ici à 2023, de manière progressive, 75 nouveaux agents des services des Finances publiques vont s’installer à Laon et Château-Thierry, soit, appuie Édith Marchica-Ricour, la directrice départementale des Finances publiques de l’Aisne, « 12 % d’effectifs supplémentaires sur le territoire ».

Olivier Dussopt a évoqué l’arrivée de ces personnels dans l’Aisne lors de la signature de la Charte du nouveau réseau de proximité des Finances publiques : « Pour une ville comme Laon ou Château-Thierry, 30 ou 40 emplois, cela participe de la revitalisation des villes, c’est du pouvoir d’achat, des revenus stables ». Le ministre a également exposé l’autre aspect de cette relocalisation, pour le personnel candidat à l’installation dans l’Aisne : la qualité de vie qu’offre le département.

Les démarches fiscales effectuées par les chefs d’entreprises devraient donc d’ici à 2023 être traitée non plus en île-de-France mais sur le territoire laonnois grâce à l’implantation d’une antenne du service dédié. Plus proche dans le temps, dès 2022, Château-Thierry accueillera un service d’appui à la publicité foncière chargé d’accélérer les opérations de publication des transactions immobilières des métropoles.