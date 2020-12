Saint-Quentin : un projet innovant de poubelles connectées

Le projet a débuté en févier 2019 par une expérimentation limitée à un seul aliment, le pain, et à un premier restaurant scolaire, celui de l’école François Collery de Saint-Quentin. Les jeunes consommateurs venant déposer le pain non consommé dans une poubelle destinée à cet effet, les déchets ont pu être quantifiés et les données envoyées quotidiennement au prestataire. La société Sager a pu analyser les résultats et adapter le service en conséquence. Sur une année, annonce Françoise Jacob, adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse, la commande de pain a été divisée par 2.

Rendre le tri ludique

Le projet a connu une deuxième étape avec la création par une start-up saint-quentinoise spécialisée en informatique, d’un logiciel qui a permet aux enfants d’être informés en temps réel du poids de déchets collectés et de son évolution. « Nous souhaitions créer un logiciel plus parlant pour les enfants, nous souhaitions rendre leur geste plus concret et plus performant », explique Maxime Mularz, fondateur et dirigeant de la société Hostabee, qui a développé une expertise en la matière en travaillant sur un système de ruches connectées.

« Nous souhaitions créer un logiciel plus parlant pour les enfants »

Ce logiciel permet au prestataire de « mettre en corrélation le poids des déchets collectés et le menu proposé le jour de la collecte » et d’affiner les données.

Reproduire dans les communes de l’agglo

Ce projet qui se veut pédagogique et vise à donner dès le plus jeune âge de bonnes pratiques en matière de consommation va connaître un développement dans les prochains mois. L’ensemble des 13 restaurants scolaires de la ville de Saint-Quentin devrait être équipé d’ici fin juin 2022 et le tri des déchets affiné. L’aliment “pain” n’est plus comptabilisé puisque la consommation est aujourd’hui stabilisée, en revanche une poubelle sera destinée à recueillir les restes de viande et une autre les déchets de légumes. Ce projet a reçu le prix national Territoria d’or pour son caractère innovant et « duplicable ou reproductible ». Frédérique Macarez, maire de la ville de Saint-Quentin et présidente de l’Agglomération du Saint-Quentinois, souhaite que « cet outil ludique et pédagogique » puisse intéresser les maires des communes de l’Agglomération pour leurs écoles.