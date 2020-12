L'appli Rocambole mise sur la lecture sur smartphone

François Delporte et Camille Pinchon ont fondé Rocambole en 2018 pour encourager la création littéraire et inciter les Français à lire plus. Trajets en métro, pause-café, attente chez le médecin, autant de moments où l’on peut également lire. Et pourquoi pas sur son smartphone ? L’application mobile Rocambole a déjà séduit plus de 25 000 utilisateurs en France et la start-up vient de lever 350 000 euros. Son cofondateur, François Delporte, est originaire d’Amiens. « Travailler en finance d’entreprise c’est analyser des leviers de croissance, des facteurs de succès, des entreprises, des idées, des technologies et des industries. Un peu comme un consultant. Après trois ans comme venture capital analyst, credit analyst, private equity analyst et CFO j’ai eu l’opportunité de rejoindre IBM comme business analyst consultant. C’était l’opportunité d’accompagner de nouvelles entreprises dans l’implémentation de technologies à forte valeurs ajoutées comme l’AI ou la Blockchain. Utiliser les technologies pour répondre à des enjeux business. J’ai fini par céder aux sirènes de l’entrepreneuriat et quitter IBM pour monter ma propre entreprise », raconte le créateur d’entreprise qui met maintenant à profit l’ensemble de ses expériences complémentaires pour la réussite d’un seul projet : Rocambole.

« Pour que les utilisateurs de l’application reprennent le contrôle de leur temps libre en le consacrant à un divertissement actif »

Il retourne également régulièrement à Amiens pour voir sa famille et ses amis qui y habitent toujours. Il aime à cultiver un lien permanent avec sa région.

Dénicher de vrais talents

Les fondateurs viennent de deux univers bien différents. François Delporte du commerce donc et Camille Pichon vient, quant à elle, du monde de la littérature. Son défi au quotidien : introduire la littérature dans la vie des gens. La cofondatrice a suivi sa licence en lettres modernes à l’université d’Orléans. Elle s’intéresse très vite au numérique. Lors de son master en publication numérique à l’Enssib de Villeurbanne, elle se demande si la Blockchain est un nouvel environnement numérique pour l’édition. « Après une expérience dans l’enseignement, j’ai été apprentie professeur de Français. Puis, je me suis lancée dans ce nouveau projet : Rocambole, qui rassemble pour moi la littérature, le numérique et l’éducation. Je n’aime pas être au centre de l’attention mais je souhaite que ce projet le soit, pour que les utilisateurs de l’application reprennent le contrôle de leur temps libre en le consacrant à un divertissement actif, à une réactivation de l’imaginaire. » Avec cette nouvelle façon d’écrire, Rocambole déniche de vrais talents innovants et propose un format adapté à la lecture smartphone. L’application mobile met à disposition cinq séries gratuites pour découvrir, puis un abonnement ensuite de 39,99 euros pour un an pour une lecture en illimitée. Rocambole fait référence aux Exploits de Rocambole, roman de Pierre Alexis de Ponson du Terrail paru en 1858-1859 et publié dans le journal La Patrie en 145 épisodes. Bel hommage !