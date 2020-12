Il ne s’agit plus de nettoyer, mais de protéger la santé des autres

Infirmiers, éboueurs, caissières… la crise sanitaire a mis sur le devant de la scène des métiers qui restaient jusqu’ici dans l’ombre. Parfois oubliés, les spécialistes du nettoyage sont eux aussi sur le front de la lutte sanitaire depuis le mois de mars. « Cette crise a participé à valoriser l’image de nos métiers, se félicite Valérie Saniez-Lenthieul, gérante de l’entreprise amiénoise Alfa Propre. On a senti l’importance de notre rôle. » Il ne s’agit plus simplement de nettoyer, mais bien de protéger la santé des clients.

18 salariés embauchés en 8 ans

Mais la crise sanitaire a aussi bouleversé le marché. Les besoins ont nettement augmenté. « En septembre, nous avons embauché 4 personnes. Et nous avons dû réorganiser beaucoup de choses pour absorber cette augmentation de travail. » Celle-ci est tout autant le fait de la clientèle établie renforçant son dispositif sanitaire face au Covid, que de nouveaux clients. Parmi eux, certains travaillent déjà avec d’autres entreprises de nettoyage. Valérie Saniez-Lenthieul : « Nous venons alors en complément, quand les entreprises déjà place ne peuvent pas répondre aux nouvelles attentes de leurs clients. » Mais toujours dans le respect des concurrents.

Lancée en 2012 par trois associés, Alfa Propre compte ainsi désormais 18 salariés, dont 6 à temps plein. Œuvrant dans un rayon de 50 kilomètres autour d’Amiens (et un peu à Lille), auprès des professionnels (bureaux, commerces, syndics de copropriété…), elle propose aussi des remises en état après travaux, et même de l’entretien d’espaces verts ou de menus travaux de bricolage. « Nous répondons aussi à des besoins ponctuels, comme en ce moment la revente de produits en lien avec leur réorganisation face au Covid : gel, poubelles… »

Une équipe salariée polyvalente

C’est la polyvalence des équipes qui permet de répondre aux petites demandes de chaque client. Si certains salariés ont un contrat type avec des clients précis et des tâches précises, d’autres, ceux à temps plein, constituent l’équipe volante. Multifonctions, ils s’adaptent aux tâches du moment, remplacent les collègues absents, etc. « Nous connaissons bien nos salariés et leurs compétences, raconte Valérie Saniez-Lenthieul. Depuis le début, nous conservons le même état d’esprit : celui d’une entreprise familiale. » Résultat, un turn-over très faible dans un secteur où le recrutement est pourtant une chose compliquée. « Nos salariés ont quatre à cinq ans d’ancienneté, en moyenne, dans l’entreprise. Nous faisons en sorte qu’ils se sentent bien, notamment en valorisant leur travail au quotidien. » Cette valorisation passe aussi par la formation. S’il n’y a pas vraiment de plan de formation, les entretiens réguliers et l’autocontrôle sont l’occasion de repérer les besoins et envies des salariés. « On essaie de répondre aux envies d’évolutions, de changements de postes… et de pourvoir certaines responsabilités au sein des équipes », conclut la gérante d’Alfa Propre.