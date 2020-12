Aardwolf Interactive prépare son premier jeu vidéo

« Internet est arrivé très tôt à la maison, puisque ma mère travaillait dans l’informatique. Nous étions l’un des premiers foyers à bénéficier d’une connexion », se souvient Stéphane Biesse qui développe rapidement un goût certain pour la programmation. Joueur éclairé, il se met alors à tester des jeux vidéo en cours de développement. Après avoir étudié le commerce et les langues, Stéphane Biesse se lance dans l’immobilier et la gestion de patrimoine avant de poursuivre sa carrière au sein d’une grande société d’intérim qui le charge du développement commercial. En 2018, il démissionne et se lance dans un nouveau défi : fonder son propre studio de jeux vidéo.

Profil atypique

« Après une sérieuse étude de marché, j’ai créé Aardwolf Interactive en 2019. Le fait d’avoir déjà expérimenté le modding (modification de jeux déjà existants, ndlr) était un vrai atout, tout comme maîtriser la gestion de projets. Cela a permis de crédibiliser ma démarche auprès des banques comme des éditeurs de jeux. Lancer son propre studio est très à la mode, mais la concurrence est rude et il ne suffit pas d’être passionné par ce que l’on fait », détaille Stéphane Biesse. Après avoir débuté seul, l’entrepreneur s’est entouré de cinq professionnels pour développer YouXia – justicier errant en mandarin – un jeu qui mêle action et aventure grâce à deux personnages chacun ancré dans une réalité différente. « Un bon gameplay n’est pas assez pour assurer le succès d’un jeu, il faut avant tout que ce soit amusant, qu’il y ait un vrai rythme. Nous avons donc fait particulièrement attention à ça, notre duo nous permet d’alterner enquête et combat », souligne l’entrepreneur. Si les éléments “sensibles”, comme les personnages, sont créés à la pépinière amiénoise du L@b, le studio indépendant sous-traite une partie des décors. Un choix nécessaire pour tenir les délais.

Une vue à long terme

Aujourd’hui, le studio poursuit le développement d’une version Alpha du jeu, une étape qui permet d’effectuer les premiers tests et de remonter rapidement les anomalies. Celle-ci devrait s’achever d’ici six mois. « C’est un marathon, il faut avoir une vue sur le long terme, c’est pour cela que la question du budget et des partenariats est essentielle » observe Stéphane Biesse qui a pu nouer des liens privilégiés avec Reallusion, développeur de logiciels de création et d’animation de personnages 2D et 3D. « Il faut pouvoir aussi investir dans le marketing, participer à des concours pour se faire connaître » poursuit celui dont le jeu fait partie des huit projets présents en demi-finale du Global Top Round, un programme d’accélération dédié aux studios indépendants du monde entier. « Notre objectif, aujourd’hui, est de proposer une sortie sur PC fin 2021 et une sortie sur console début 2022 » conclut Stéphane Biesse qui doit lancer d’ici la fin d’année un crowdfunding. Une stratégie bénéfique en termes de financement, mais aussi de popularité, puisque cette étape offre la possibilité de rassembler une communauté de joueurs.