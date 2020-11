La CCI Hauts-de-France soutient les commerçants

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Hauts-de-France vient de lancer un appel à projets intitulé « Solutions de digitalisation des commerçants des Hauts-de-France dans le cadre de l’urgence sanitaire » et ce, en collaboration avec des partenaires économiques.

Visant à référencer les solutions permettant aux commerçants de s’engager dans le e-commerce de manière directe (site Internet) ou à travers une plate-forme de vente en ligne, cet appel à projet a été lancé du 3 au 4 novembre dernier. Objectif affiché : accompagner les commerçants, pour lesquels cette période de fêtes de fin d’année est fondamentale pour rattraper au maximum les pertes de l’année 2020, dans le développement de leur activité à travers le e-commerce (ventes en lignes avec solution de livraison ou click and collect). Dans le détail, 42 entreprises ont répondu à cet appel à projets et 9 solutions digitales de référence ont été mises en avant. Il s’agit de Keyneosoft et E-monsite qui rentrent dans la catégorie solutions de sites e-commerce individualisés mais aussi des solutions The-Ring.io et Click N Collect par Les-Tilleuls.coop qui rentrent dans la catégorie market place s’adressant directement aux commerçants. Les cinq autres solutions de référence sont : Eolas, Ma ville mon shopping, Mes commerçants du Grand Hainaut, Smile SAS et Iteracode / Rose et Piment (collaboration). Ces dernières rentrent dans la catégorie market place s’appuyant sur la collectivité locale.