1Designr : spécialiste de l’adhésif personnalisé

Implantée avenue Maréchal Foch à Laon, 1Designr est une agence spécialisée dans les kits de déco motocross mais aussi dans la communication et la publicité adhésive. Écoute, confiance, respect et proximité en sont le socle et la signature.

Derrière 1Designr : Valentin Roulier, un jeune âgé de 20 ans, passionné par l’art du design, de la création et de la communication. Titulaire d’un baccalauréat professionnel Artisanat et métiers d’arts option Communication visuelle et plurimédia, ce micro-entrepreneur a décidé de voler de ses propres ailes depuis janvier 2019. « Je créais mes propres stickers et design sur logiciel mais je ne pouvais pas les fabriquer. Pour apporter une solution à la situation, j’ai contacté un imprimeur proche de Laon avec qui j’ai pu fabriquer mes adhésifs et kits déco moto », expliques-t-il.

Le jeune homme a également mis à profit ses compétences pour trouver des matières permettant de développer des produits haut de gamme et de qualité répondant aux besoins des clients. Il a aussi profité du soutien de BGE Aisne dans la réalisation de son projet.

Une offre variée

1Designr met en œuvre tout son savoir-faire pour offrir à sa clientèle des kits déco motocross personnalisés, des solutions publicitaires adhésives mais aussi des solutions de communication. Pour Valentin Roulier, la priorité est d’écouter chaque client, pour comprendre ses besoins et ses attentes et pouvoir créer un projet sur mesure. L’entreprise propose des kits de déco motocross réalisés avec des matériaux de grande qualité afin qu’ils soient faciles à poser et qu’ils résistent au temps. Le dirigeant offre également des solutions de communication et de publicité adhésive allant de la personnalisation des cartes de visite et flyers jusqu’à celle des rollups, bâches et petits panneaux, en passant par le flocage des maillots.

Côté accessoires, l’entreprise conçoit pour ses clients des porte-clés miniplaque, des numéros adhésifs, des planches de stickers… personnalisables. « Je compte développer mon entreprise, en me dotant notamment d’un atelier équipé de toutes les machines d’impression, pour exercer mon activité en toute indépendance » conclut Valentin Roulier.