Hub Albert-Méaulte, lieu d’accueil pour entreprises innovantes

Installé dans la zone de l’Aéropôle de Picardie, le Hub Albert-Méaulte a ouvert ses portes début 2020. Cet Incubateur, pépinière et hôtel d’entreprises (IPHE) géré par Interfaces a vu le jour sous l’impulsion du Pays du coquelicot – labellisé « Territoires d’industrie » – se veut un lieu de vie pour les entreprises innovantes et a été pensé comme un outil au service de l’écosystème et du développement économique du territoire.

« Le Hub a été voulu par les élus du Pays du coquelicot : il n’y avait ni pépinière ni hôtel d’entreprises publics sur le territoire, et pas non plus de tiers-lieu numérique et d’incubateur. Ce projet innovant par son mode constructif [ndlr, le bâtiment a été réalisé par En Act Architecture] et par les entreprises hébergées, a été financé par l’État, la Région et l’Europe, a vu le jour en 2016 », rappelle Chantal Carton, responsable du service Développement économique et innovation au Pays du coquelicot. Aux commandes du Hub : Julie Beugin, la directrice du site, secondée depuis peu par une apprentie en BTS Gestion de la PME au lycée Lamarck d’Albert, Paige Pajak, recrutée en qualité d’Office manager.

Accompagner le développement du territoire

« L’objectif d’Interfaces [ndlr, qui appartient au groupe Accuracy, cabinet de conseil en finance d’entreprises], c’est d’accompagner les territoires les aider à implanter, créer et développer de façon pérenne les entreprises sur leur sol. Nous assurons également la gestion et l’animation de ces lieux. Nous gérons aujourd’hui 24 sites en France », explique-t-elle. Si au départ la vocation du Hub, implanté juste derrière la plate-forme dédiée à l’innovation industrielle IndustriLAB, était d’accueillir des entreprises du secteur aéronautique, le spectre a très rapidement été élargi à tout type d’entreprise, « avec une forte appétence pour l’innovation ». « Nous sommes le petit frère d’IndustriLAB, l’idée, c’est d’être dans la complémentarité », précise Chantal Carton. Le Hub entend aussi se positionner sur le Canal Seine Nord Europe, pour accueillir des bureaux d’études qui travailleront sur le chantier.

Le Hub accueille aujourd’hui cinq entreprises (dont le cluster aéronautique Altytud). « En raison de la crise sanitaire, nous nous sommes donné la possibilité de louer davantage en pépinière », poursuit Julie Beugin, qui se dit confiante pour le reste de la commercialisation. Les entreprises intégrant la pépinière bénéficient d’un suivi mensuel ou trimestriel avec la directrice, à leurs côtés pour les accompagner et les coacher dans la mise en place des actions qu’elles ont à mener auprès des autres réseaux : « Mon rôle, c’est d’être un intermédiaire entre les entreprises et l’écosystème, complète-t-elle. Un tiers-lieu ne vit que si des entreprises lui font confiance pour s’y installer. Il faut donc qu’il soit connu et reconnu comme un véritable espace dédié à l’accompagnement des entreprises sur le territoire du Pays du coquelicot. »

Un lieu d’animations

L’autre point fort de la structure, ce sont les services proposés (salle d’attente, de détente, selles de réunions…) et l’animation : « Il peut s’agir de petits-déjeuners, déjeuners, ou d’événements plus conséquents. Nous sommes par exemple partenaires du Mois de la création et reprise d’entreprises et nous allons diffuser les cinq ateliers dématérialisés dans nos salles de réunion, qui seront suivis d’un temps d’échanges que j’animerai. Nous sommes également partenaires d’IndustriLAB durant les Rencontres régionales de l’innovation et du développement, en organisant une porte ouverte conjointe le 25 novembre prochain et une matinée dédiée à l’innovation se déroulera au Hub le 27 novembre, en présence notamment de l’architecte du bâtiment », détaille la directrice. Des portes-ouvertes sont également organisées jusqu’au 4 décembre tous les vendredis, de 10 heures à 11 heures et de 11 heures à midi, par groupes de huit personnes maximum. Prochaine étape pour Julie Beugin : booster la communication pour faire connaître au plus grand nombre d’entreprises le Hub, elle sera épaulée dans cette mission en fin d’année par deux stagiaires (toujours du lycée Lamarck), pour communiquer sur les événements à venir et créer une newsletter dédiée au lieu.

Le Hub, c'est :

14 bureaux privatifs meublés de 11 à 108 m².

8 postes de travail en coworking.

2 salles de réunion/ formation de 10 à 20

1 espace Atelier (3 cellules équipées avec un espace de 34 m² et un autre de 100 m²).

1 cellule aménageable (pouvant servir de zone de stockage) de 294 m².

1 parking de 83

L’ensemble des espaces est louable à la demi-journée, journée, semaine ou au mois.