Innovation sociale : la Fondation Groupama lance un appel à projets

Ce prix a pour but de soutenir une action innovante « marquant une avancée ou une rupture significative qui contribue à changer la donne dans le quotidien des personnes atteintes de maladies rares et leur famille ». La Fondation participe depuis dix ans à la lutte contre les maladies rares et s’engage dans l’amélioration du quotidien des malades, en encourageant et récompensant avec ce prix les initiatives – à destination des patients (enfants comme adultes) et de leurs proches -, qui permettent de rompre l’isolement, favoriser le lien social, l’insertion professionnelle et en aidant au développement de l’éducation thérapeutique des personnes atteintes de maladies rares.

Le prix s’adresse aux associations, entreprises et équipes de recherche, pour être retenu, le projet doit être en phase de développement industriel et doit concerner des maladies rares telles que définies par l’OMS et recensées dans l’annuaire Orphanet. Il doit également s’inscrire dans une de ces thématiques : « Contribuer à rompre l’isolement », « Favoriser le lien social et/ ou l’insertion professionnelle », « Aider au développement de l’éducation thérapeutique du patient ». Les projets seront examinés au regard de plusieurs critères : l’innovation, l’ouverture, la faisabilité, l’évaluation et la mise en œuvre (dans les 18 mois suivant la remise du prix). Une première sélection sera réalisée par un jury composé de représentants du monde associatif des maladies rares et de Groupama, la décision finale revenant au Conseil d’administration. Les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie annuelle de la Fondation le 18 février 2021.Le lauréat recevra un soutien financier de 20 000 euros pour concrétiser son projet.

Les candidatures sont à déposer avant le 4 octobre 2020 sur le site https://prixinnovation.fondation-groupama.com/fr/