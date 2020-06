Store Déco adapte son offre

Durant le confinement, l’entreprise de 35 salariés a tourné comme beaucoup d’autres au ralenti : « Certaines de nos équipes de pose ont pu continuer à travailler, nous avions un service d’urgence à assurer pour des cambriolages par exemple ou des portes de garage ne fermant plus », explique le Directeur général Vincent Lemoine, qui évalue la perte de chiffre d’affaires de ces deux mois à environ 800 000 euros (Store Déco réalise 5 millions d’euros de chiffre d’affaires par an).

Reprise de l’activité

Depuis le 11 mai, l’activité est repartie « à la normale », « les fournisseurs n’ont pas eux repris totalement, les règles sanitaires sont encore plus strictes pour les gros industriels. La demande est de nouveau là mais les délais s’allongent », précise Vincent Lemoine. Le rythme est en revanche soutenu en ce qui concerne la pose, dont les équipes doivent rattraper les deux mois chômés, en respectant les préconisations sanitaires édictées par la Fédération bancaire du bâtiment, qui ralentit les opérations : « Il faut remplir avec le client un questionnaire, un autodiagnostic, afin que le client soit au courant des gestes barrière à adopter et que le poseur puisse lui évaluer la faisabilité du chantier, pour être en mesure d’exercer son droit de retrait s’il estime que le chantier peut le mettre en danger. C’est un outil qui rassure les deux parties », poursuit Vincent Lemoine. Store Déco a dû équiper les onze véhicules des poseurs de « kits Covid-19 » (réserve d’eau pour se laver les mains, gel hydro alcoolique, virucide pour désinfecter les menuiseries après la pose, masque, gants, etc.), soit un coût total de 1 300 euros. Tous les véhicules sont également équipés de plexiglass découpés sur-mesure, pour séparer le conducteur et le passager, protéger le tableau de bord, etc., de même que les bureaux des sept commerciaux.

« Très vite, il y a une pénurie de plexiglass en France avec une explosion de la demande et un épuisement des stocks au niveau mondial. Les fabricants de stores rouleaux ont imaginé une alternative : des stores en plastique transparent fixés au plafond que l’on peut dérouler, l’autre solution, c’est de fixer deux câbles au plafond qui supportent une barre latérale sur laquelle est fixé un écran, avec la possibilité de régler la hauteur », détaille Vincent Lemoine. C’est cette deuxième option qu’a retenue l’entreprise, qui la propose à ses clients professionnels (5% de la clientèle de Store Déco). « C’est le produit phare du moment, note le dirigeant. On le pose surtout dans des bureaux, c’est aussi une bonne solution pour séparer les tables dans les restaurants. »