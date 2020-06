France Moustiquaire, des produits made in France

Titulaire d’un master en Marketing, Anne-Sophie Anselin est la fondatrice de France Moustiquaire. Après avoir œuvré pendant plus de dix années dans le domaine du marketing, cette dernière a décidé d’opter pour une reconversion professionnelle en se mettant à son propre compte. C’est ainsi qu’elle a créé sa société en octobre 2018. « J’ai été déçue de ne pas trouver une offre satisfaisante de moustiquaires enroulables sur mesure made in France à un prix correct. Raison pour laquelle j’ai décidé de me lancer dans cet univers », déclare-t-elle.

« J’ai mis en place un site très simple d’utilisation qui permet aux utilisateurs de commander en quelques clics : ils choisissent leur couleur de structure et leurs dimensions. Il y a également des notices qui expliquent clairement comment prendre ses mesures et installer sa moustiquaire », précise la propriétaire des lieux.

Une solution simple, écologique, économique et durable

Parce que ventiler sa maison est un geste indispensable quelle que soit la saison, la société France Moustiquaire a conçu une solution idéale écologique, pratique et esthétique afin de se protéger des moustiques. Elle fabrique au sein de son atelier à Doullens des moustiquaires 100% hermétiques.

Dans le détail, chaque produit est constitué de toile en fibre de verre indéchirable répondant à la norme M1 anti-feu qui est à la fois très discrète et 100% efficace et d’une structure (coffre, coulisses et barre finale) solide en aluminium laqué. C’est un store extérieur résistant aux intempéries qui est fabriqué pour rester en place tout au long de l’année. Des composantes qui font de chaque moustiquaire enroulable un produit de qualité supérieure assurant une longue durée de vie. Le mécanisme est disponible en trois couleurs : blanc, brun ou gris anthracite. Pour plus de praticité, les poignées sont accessibles de l’intérieur et un amortisseur est placé dans le coffre si nécessaire, et ce, pour garantir une montée du store enrouleur moustiquaire en douceur.

En plus de l’offre qui consiste à confectionner des moustiquaires sur mesure entièrement réalisées en France, France Moustiquaire accompagne les clients tout au long du processus d’achat. Il propose des conseils liés à la prise de mesure, à l’installation du produit (dont la durée est estimée à 15 minutes) mais aussi à l’utilisation. Il reste à noter que tous les produits France Moustiquaire sont garantis deux ans à compter de la date d’acquisition.