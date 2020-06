Clésence : Daniel Buffet nommé directeur territorial de l’Aisne

Clésence, qui a récemment fusionné avec Picardie Habitat, est présente sur neuf départements (390 communes), dans les Hauts-de-France et le nord de l’Île-de-France et dispose de 13 agences de proximité. Daniel Buffet a plus de 30 ans d’expérience dans le logement social, avec comme dernier poste en date, occupé depuis 2011, celui de directeur du Développement au sein du groupe Maisons et cités (Douai) où il avait en charge l’organisation de la direction du Développement et a notamment œuvré chaque année à la réalisation de 600 logements neufs. « (…) Il est important que nous soyons le partenaire privilégié de nos territoires, pour la qualité de notre relation client et le développement des projets d’urbanisme, qui renforcent ainsi leur attractivité sociale et économique. Rejoindre Clésence, c’est rejoindre un groupe dynamique, qui a adapté son développement et son organisation aux nouveaux défis du logement (…) Je souhaitais reprendre des fonctions en tant que responsable de territoire et retrouver cette notion de proximité avec les locataires », explique Daniel Buffet. Près de 25 000 logements sont implantés dans l’Aisne, où sont présentes sept agences de proximité. À noter que depuis le 2 juin, ces agences de proximité ont rouvert leurs portes au public, uniquement sur rendez-vous, la majeure partie des équipes de Clésence restant elle en télétravail.